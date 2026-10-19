KOŠARKAŠKA LEGENDA UZ VUČIĆA: Radmilo Mišović pozvao Čačane da podrže čoveka koji je podigao Srbiju
LEGENDARNI čačanski i srpski košarkaš Radmilo Mišović uputio je reči dobrodošlice predsedniku Aleksandru Vučiću, koji danas dolazi u Čačak, i pozvao svoje prijatelje, poštovaoce čačanske košarke i sve koji su verovali u zlatne generacije Borca da mu pruže podršku na predstojećim izborima.
„Srbija odavno nije imala takvog državnika. Aleksandar Vučić nije samo političar već čovek koji se svojim delima za otadžbinu upisao u istoriju. Duboko poštujem njegov rad, trud i energiju, kojima nam je vratio veru i snagu da Srbija ponovo bude ponosna i jaka – bastion slobode na kamenitom Balkanu.
Hvala ti, prijatelju. Čast je poznavati te, a ponos imati te za predsednika Srbije. Dobro došao u Čačak, grad koji je tvojom zaslugom postao velika raskrsnica puteva prema svim stranama sveta i mesto u kojem se danas živi dostojanstvenije nego ikada.
Ja sam star čovek, u godinama sam i meni lično ništa nije potrebno. Govorim zbog Srbije, naše dece i njihove budućnosti. Pozivam sve svoje prijatelje, sve koji su verovali u uspehe Borca i naše zlatne košarkaše, da stanu uz Aleksandra Vučića. Pitanje je kada će se među Srbima ponovo roditi takav državnik i čovek”, poručio je Radmilo Mišović.
RADMILOVA REČ IMA TEŽINU
Reči košarkaške legende imaju posebnu težinu u Čačku, gradu koji decenijama važi za jedan od najvažnijih košarkaških centara Srbije i regiona. Mišović je ovom porukom iskazao lično poštovanje prema Vučiću, ali i uputio poziv Čačanima da u, kako je ocenio, odsudnom trenutku za Srbiju podrže politiku razvoja, stabilnosti i očuvanja države.
Mišović je jedna od najvećih legendi jugoslovenske košarke. Uz njegove majstorije odrastale su generacije, dok su mu priznanje odavale i najveće sportske veličine, među kojima je bio i proslavljeni Dragan Kićanović. Za Čačane Mišović nije samo veliko košarkaško ime, već simbol jednog vremena, ljudske čestitosti i bezrezervne ljubavi prema rodnom gradu.
(GZS)
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