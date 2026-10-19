MALI PORUČIO ŽENAMA: Vi ste stub društva i snaga razvoja, zajdno nastavljamo da gradimo Srbiju
ČLAN predsedništva SNS, Siniša Mali, danas je bio na Paliluli gde je razgovarao sa damama koje svakodnevno grade bolje društvo.
On je na svom Instagram nalogu napisoa:
Danas sam na Paliluli razgovarao sa damama koje svojom snagom, posvećenošću i odgovornošću svakodnevno grade bolje društvo.
Bilo mi je zadovoljstvo da čujem njihove priče, iskustva i predloge, ali i da im se zahvalim na svemu što čine za svoje porodice, lokalnu zajednicu i Srbiju. Kao majke, ćerke, sestre, supruge, prijateljice i uspešne žene u svojim profesijama, one su oslonac porodice i pokretačka snaga našeg društva.
Posebno poštovanje dugujemo majkama, čija ljubav, požrtvovanost i snaga predstavljaju temelj svake porodice i budućnosti naše zemlje. Zato nastavljamo da vodimo odgovornu politiku koja pruža konkretnu podršku ženama i porodicama, kroz subvencije za kupovinu prvog doma, roditeljske dodatke i mere koje doprinose većoj sigurnosti i kvalitetu života.
Iza svakog uspeha naše zemlje stoje ljudi, a među njima žene imaju nezamenljivu ulogu. Njihov rad, znanje, energija i spremnost da preuzmu odgovornost ugrađeni su u svaki segment društva.
Hvala vam na podršci, na veri u bolje sutra i na vrednostima koje svakodnevno branite i prenosite budućim generacijama. Zajedno nastavljamo da gradimo Srbiju koja pruža jednake šanse, podržava porodicu i ceni rad, znanje i posvećenost.
Vi ste stub društva i snaga našeg razvoja. Idemo dalje, ujedinjeni, zajedno!
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