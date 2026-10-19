MALI PORUČIO ŽENAMA: Vi ste stub društva i snaga razvoja, zajdno nastavljamo da gradimo Srbiju

ČLAN predsedništva SNS, Siniša Mali, danas je bio na Paliluli gde je razgovarao sa damama koje svakodnevno grade bolje društvo.

Foto: printskrin instagram

On je na svom Instagram nalogu napisoa:

Danas sam na Paliluli razgovarao sa damama koje svojom snagom, posvećenošću i odgovornošću svakodnevno grade bolje društvo.

Bilo mi je zadovoljstvo da čujem njihove priče, iskustva i predloge, ali i da im se zahvalim na svemu što čine za svoje porodice, lokalnu zajednicu i Srbiju. Kao majke, ćerke, sestre, supruge, prijateljice i uspešne žene u svojim profesijama, one su oslonac porodice i pokretačka snaga našeg društva.

Posebno poštovanje dugujemo majkama, čija ljubav, požrtvovanost i snaga predstavljaju temelj svake porodice i budućnosti naše zemlje. Zato nastavljamo da vodimo odgovornu politiku koja pruža konkretnu podršku ženama i porodicama, kroz subvencije za kupovinu prvog doma, roditeljske dodatke i mere koje doprinose većoj sigurnosti i kvalitetu života.

Iza svakog uspeha naše zemlje stoje ljudi, a među njima žene imaju nezamenljivu ulogu. Njihov rad, znanje, energija i spremnost da preuzmu odgovornost ugrađeni su u svaki segment društva.

Hvala vam na podršci, na veri u bolje sutra i na vrednostima koje svakodnevno branite i prenosite budućim generacijama. Zajedno nastavljamo da gradimo Srbiju koja pruža jednake šanse, podržava porodicu i ceni rad, znanje i posvećenost.

Vi ste stub društva i snaga našeg razvoja. Idemo dalje, ujedinjeni, zajedno!