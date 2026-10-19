POLOMLJENE GRANE UKAZUJU DA JE PUCANO OD KUĆE: Suđenje za ubistvo u Vrčinu 2008. godine

NA suđenju Nebojši Rakiću, okrivljenom za teško ubistvo Dragana Milovanovića i ranjavanje Aleksandra Vlahovića, marta 2008. godine ispred njegove kuće u Vrčinu, u Višem sudu u Beogradu saslušan je veštak balističar Milan Kunjadić.

Foto: N. Skenderija

On je odgovarajući na pitanja kazao da iz dokumentacije u spisima predmeta nema podataka da postoje neka oštećenja od metaka na porodičnoj kući Rakića, niti da je sa zemlje pucano na Nebojšu Rakića na terasi, kako on tvdi u odbrani i navodi da je tada ranjen u ruku.

Kunjadić je naveo da nije izlazio na lice mesta, jer su forenzičari tada fiksirali tragove, pa je veštačio na osnovu dostavljene dokumentacije. On kaže da tragovi na drveću, koji se vide na fotografijama ukazuju da je pucano od strane kuće i odozgo nadole, jer je ulazno oštećenje grana više, a izlazno, gde ima iverja, niže. Kako je pojasnio kada metak izlazi iz krošnje on se tumba i pravi šire oštećenje.

Branioci Rakića su tvrdili da se na drugoj fotografiji po toj teoriji, kako je veštak objasnio način lomljenja grana, vidi da je onda obrnuto pucano, ali je on rekao da ne može da se izjasni.

Kunjadić je rekao da nije pregledao pušku, iz koje je kako policija tvrdi tada pucao Rakić, niti je veštačio okvire od puške nađene na licu mesta. Rakić je rekao da je okvir na kojem nema njegovog DNK traga nađen kod kapije i da su njegovi roditelji merili da je najudaljenija čaura bila udaljena 20,8 metara od okvira nađenog na terasi drugog sprata kuće, odakle je pucao.

Branilac Nikola Nikolić zatražio je da se ovo veštačenje izdvoji iz spisa, jer kako kaže veštak je radio na osnovu lošeg materijala, koji mu je dat, a jedna grupa ljudi je tada podmetala i sklanjala dokaze.

Sud je odbio predlog da se Rakić pusti iz pritvora u kojem je 6,4 godine zbog opasnosti od bekstva. Pošto je uhapšen u Brazilu u ekstradicionom pritvoru je bio više od dve godine, a u Srbiji je od maja 2023. godine.

Rakić je oštećenima dugovao novac, koji je više puta pozajmljivao i vraćao, i tog dana kada su oni došli do njegove kuće zbog tog duga, pucao je na njih iz kalašnjikova. Vlahović je svedočeći ispričao da su bili tek parkirali džipa i da je na njih pucano pre nego što su izašli, dok je Rakić tvrdio da su mu ušli u kuću sa pištoljima, tražili ga i onda pucali na njega iz dvorišta dok je bio na terasi, pa je uzvratio.