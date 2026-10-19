VUČIĆ SE OGLASIO MOĆNOM PORUKOM: Nećemo im dozvoliti da ukradu izbornu volju naroda!

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić oglasio se na svom instagram profilu i rekao da "im nećemo dozvoliti da ukradu izbornu volju naroda! ''

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bs

- Nećemo da uradimo ama baš ništa, osim što vam nećemo dozvoliti da ukradete izbornu volju naroda. Nećemo vam dati da kradete džakove, nećemo vam dati da kradete zapisnike. Nećemo vam dati da ukradete i jedan jedini glas u Srbiji. To je sve što imam da im kažem - rekao je Vučić.