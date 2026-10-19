Moćna tetovaža na butini, eksplicitne fotke i rat u pozadini: Ko je teniserka čiji razvod je šokirao javnost?

Sportska vest dana...

Foto: Instagram/elisvitolina

Vest da se Elina Svitolina rastaje od Gaela Monfisa iznenadila je ljubitelje tenisa, koji su ovaj par godinama doživljavali kao jednu od najpoznatijih ljubavnih priča u belom sportu.

Svitolina, nekada treća igračica sveta, godinama je privlačila pažnju ne samo rezultatima na terenu već i privatnim životom. Tetovaža tigra na butini, provokativno fotografisanje za ukrajinski magazin i ljubavna priča sa Gaelom Monfisom obeležili su različita poglavlja njenog života, a sada je objavila da se njihov brak završava.

Ko je, ustvari, Elina Svitolina?

Svitolina je rođena 12. septembra 1994. godine u Odesi, u Ukrajini. Tenisom je počela da se bavi još kao devojčica, a vremenom je izrasla u jednu od najboljih igračica svoje generacije. U septembru 2017. godine stigla je do trećeg mesta na WTA listi, dok je među najveće uspehe u karijeri upisala osvajanje Završnog turnira u Singapuru 2018. godine.

Ipak, osim rezultata, pažnju javnosti privlačili su i detalji iz njenog privatnog života, a jedan od njih bila je tetovaža tigra na butini.

TETOVAŽA TIGRA I PROVOKATIVNO FOTOGRAFISANjE

Svitolina je još pre nego što je postala supruga Gaela Monfisa dospela u centar pažnje zbog fotografisanja za ukrajinski magazin "XXL". Krajem 2017. godine pojavili su se snimci nastali tokom tog fotografisanja, koje su pojedini mediji opisivali kao erotske.

Taj sadržaj izazvao je različite reakcije u Ukrajini. Dok su jedni komentarisali njeno pojavljivanje u provokativnom izdanju, drugi su smatrali da takvo fotografisanje nije primereno profesionalnoj sportistkinji.

Važno je, međutim, razlikovati provokativno fotografisanje i snimke nastale tokom njega od tvrdnji o eksplicitnom seksualnom sadržaju. Upravo su takvi naslovi pratili Svitolinu u pojedinim medijima, iako je njena karijera mnogo više od toga.

Njena tetovaža tigra na butini takođe je postala jedan od detalja po kojima je bila prepoznatljiva. Dok je na terenu gradila reputaciju ozbiljne takmičarke, van njega je pokazivala i drugačiju stranu svoje ličnosti.

MAGIČNI TRIK I LjUBAV SA GAELOM MONFISOM

Ljubavna priča Svitoline i Monfisa počela je davno. Upoznali su se 2017. godine, a njihovo poznanstvo preraslo je u vezu tokom narednih godina.

Monfis, poznat po atraktivnom stilu igre, akrobatskim potezima i harizmi, bio je jedan od najprepoznatljivijih tenisera svoje generacije. Svitolina je, sa druge strane, važila za izuzetno borbenu igračicu, pa su njih dvoje često privlačili pažnju i kao sportski par.

Njihova veza nije uvek bila bez prepreka. Tokom 2019. godine prolazili su kroz period razdvojenosti, ali su se ponovo zbližili i nastavili zajednički život.

U pričama o njihovom upoznavanju pominjao se i jedan simpatičan detalj: Monfis je, prema njihovim ranijim prisećanjima, pokušavao da osvoji Ukrajinku šarmom i svojim karakterističnim smislom za humor.

Njihova veza ubrzo je postala poznata širom teniskog sveta. Oboje su razumeli koliko je teško uskladiti profesionalne obaveze, putovanja i privatni život, jer su živeli gotovo istim ritmom, od turnira do turnira.

VENČALI SE U ŽENEVI, DOBILI ĆERKU SKAI

Monfis je zaprosio Svitolinu u aprilu 2021. godine, a par je sudbonosno „da“ izgovorio 16. jula iste godine u Ženevi.

Ljubavna priča dobila je novo poglavlje u oktobru 2022. godine, kada su postali roditelji ćerke Skai. Od tada su, pored teniskih obaveza, pokušavali da pronađu ravnotežu između karijera i porodičnog života.

Svitolina je nastavila da se takmiči na najvišem nivou, a posebno emotivno poglavlje njenog života obeležio je rat u Ukrajini. Teniserka je više puta govorila o povezanosti sa domovinom i o tome koliko je teško pratiti dešavanja u zemlji dok istovremeno pokušava da se profesionalno takmiči.

„MORAM PONOVO DA PRONAĐEM SEBE“

Upravo je emocionalno opterećenje zbog rata u Ukrajini imalo značajno mesto u njenoj poruci kojom je 19. oktobra 2026. godine saopštila da se njihov brak završava.

Svitolina je navela da je rat ostavio duboke posledice na njeno unutrašnje stanje, pominjući neprospavane noći, sumnje i osećaj da polako gubi samu sebe. Istakla je da je Monfis bio uz nju i u najtežim trenucima, ali da je vremenom shvatila kako mora da pronađe put nazad do sebe i da to ne može da učini unutar njihovog braka.

Posebno je naglasila da ne želi da bilo koga okrivi za ono što se dogodilo. Prema njenim rečima, njihova ljubav i zajednički život bili su važni, a ćerka Skai ostaće njihov najveći prioritet.

- Naš brak se završava, ali naša porodica ne - poručila je ukrajinska teniserka, naglašavajući da će zauvek ostati roditelji svoje ćerke i da će zajedno biti uz nju.