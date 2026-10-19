Gotovo je! Razvode se Elina Svitolina i Gael Monfis, a razlog je šokantan
Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih parova u svetu tenisa, Elina Svitolina i Gael Monfis, stavljaju tačku na svoj brak.
Ukrajinska teniserka podelila je ovu vest sa svojim pratiocima na Instagramu kroz emotivnu i potresnu poruku, u kojoj je objasnila da su ratna dešavanja u njenoj domovini ostavila duboke unutrašnje rane koje su se odrazile i na njihov odnos.
Svitolina je naglasila da je Francuz bio njena najveća podrška u najtežim trenucima, ali da je borba sa sopstvenim demonima bila prevelika.
- Ovo je najteža stvar koju sam ikada morala da podelim. Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam retko govorila jeste šta je rat učinio meni iznutra. Prošle godine sam vam rekla da moram da se sklonim sa terena jer nisam bila u dobrom emotivnom stanju. Ono što niste videli bile su neprospavane noći, sumnje i osećaj da polako gubim sebe - počela je Elina svoju ispovest.
Ona je biranim rečima govorila o Monfisu, istakavši da među njima nema zle krvi.
- Gael je video sve to. Nikada mi nije ispustio ruku. Borili smo se kroz ovo zajedno dugo vremena, sa svim što smo imali. Ali neke bitke se dešavaju duboko u vama, i nikakva količina ljubavi od nekog drugog ne može da ih dobije umesto vas. Vremenom sam shvatila da moram da pronađem put nazad do sebe i da to ne mogu da uradim u našem braku. To je najteža istina sa kojom sam ikada morala da se suočim i najteža stvar koju sam ikada morala da kažem osobi koju volim. Gael je saslušao i pokazao snagu i poštovanje koje nikada neću zaboraviti.
Par, koji je u braku od jula 2021. godine, ima ćerku Skaj, koja će im, kako oboje ističu, ostati apsolutni prioritet.
- Skaj će uvek biti na prvom mestu. Naš brak se završava, ali naša porodica ne. Uvek ćemo biti njeni roditelji, jedno pored drugog, na svakom koraku njenog života. Molim vas da znate da ovde nema krivca. Postoje samo dvoje ljudi koji su se duboko voleli i priča koja menja svoj oblik. Molimo vas za privatnost i prostor koji nam je potreban da zalečimo rane - zaključila je Svitolina.
Podsetimo, Svitolina i Monfis su važili za jedan od najatraktivnijih parova na ATP i WTA turu, a njihovi zajednički snimci na društvenim mrežama često su obilazili svet.
Odluka o razvodu šokirala je tenisku javnost, ali su dostojanstven način na koji su se oprostili i otvorenost o mentalnom zdravlju naišli na velike simpatije i podršku navijača širom planete.
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