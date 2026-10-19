Nećete verovati - Po ovom parametru Partizan je ubedljivo prvi u Superligi (VIDEO)

Zbog ovoga je klub iz Humske javno izrazio nezadovoljstvo.

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Nikako fudbaleri Partizana da pronađu izlaz iz rezultatske krize, naprotiv. Agonija se nastavila i posle tronedeljne reprezentativne pauze, pa su crno-beli u nedelju veče doživeli u Pančevu čak šesti poraz ove sezone u domaćem prvenstvu (1:0).

Uspeo je Železničar prvi put u klupskoj istoriji da na svom stadionu savlada "parni valjak", koji sada zauzima deseto mesto na tabeli Superlige sa samo 11 osvojenih bodova. Pritom, ekipa Saše Ilića nastavila je negativan trend dobijanja crvenih kartona, pošto je u SC "Mladost" u 74. minutu isključen levi bek Mario Jurčević.

Baš zbog toga su u Humskoj i pobesneli, pa su se hitno oglasili ponoćnim saopštenjem, u kom su izneli niz zamerski na račun suđenja od starta sezone. Prvo je navedeno da ih je glavni arbitar Stefan Jeknić, sa saradnicima iz VAR sobe, žestoko oštetio, jer je neopravdano isključio Slovenca, a na drugoj strani nije reagovao i dosudio jedanaesterac za goste, iako je igrač Železničara rukom igrao u svom kaznenom prostoru.

Osuli su paljbu crno-beli i po Sudijskoj komisiji FSS, navodeći da je kriterijum prema njima od prvog kola skandalozan, neujednačen i da nešto pod hitno mora da se menja. I gledajući statistiku, činjenica je da u korist Partizana dosad nije dosuđen nijedan penal, a da je ubedljivo prvi kada je reč o dobijenim crvenim kartonima - čak četiri.

Beograđanima je u drugoj rundi protiv Mačve u Šapcu (3:1) isključen ofanzivac Demba Sek u nadoknadi vremena, zbog gužve i guranja sa protivničkim igračem. Odmah u narednom meču, sa IMT-om u Humskoj (1:2), zbog grubog starta je već u 14. minutu morao na tuširanje mladi vezista Aleks Zeković.

Na kraju, u Surdulici je na hlađenje morao Milan Vukotić, koji je u 35. minutu duela sa Radnikom (4:4) ušao u raspravu sa sudijom Srđanom Jovanovićem. Prvo je crnogorski reprezentativac dobio javnu opomenu, ali se tu nije zaustavio, a glavni arbitar je vidno iznerviran odmah posegnuo i za crvenim kartonom.

Međutim, nisu crno-beli jedini koji se žale na delioce pravde. Imao je šta i novi-stari trener Novog Pazara Nenad Lalatović da zameri "ljudima u crnom" posle poraza od IMT-a (1:2), a na njegovoj meti našao se sudija Nikola Radaković. Inače, klub sa stadiona kraj Jošanice je dosad dobio tri crvena, isto koliko i poslednjeplasirani Zemun.

Po dva isključenja imali su niški i kragujevački Radnički, Železničar i Radnik, dok je najdisciplinovaniji tim Mladosti iz Lučana, koji jedini nije ostajao sa deset igrača na terenu ove sezone.

CRVENI KARTONI U SUPERLIGI

Partizan 4

Novi Pazar 3

Zemun 3

Radnički (K) 2

Radnički (N) 2

Železničar 2

Radnik 2

Mačva 1

Čukarički 1

Vojvodina 1

IMT 1

OFK Beograd 1

Crvena zvezda 1