CEO REGION ZATEČEN, A HRVATSKA... Evo šta su sada uradili divljaci iz Splita!

Fudbalska Evropa i ceo Balkan zatečeni su nezapamćenim skandalom koji je potresao Split uoči utakmice Lige konferencije između Hajduka i holandskog Ajaksa.

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ono što je trebalo da bude veliki sportski praznik pretvorilo se u izliv najmračnije mržnje, antisemitizma i nacističkih parola kakve moderni fudbal ne pamti.



Huligani okupljeni oko navijačke grupe Torcida organizovali su masovni korteo ka stadionu, noseći sa sobom pogrebni kovčeg na kome je bilo ispisano ime holandskog giganta – "Ajaks". U jednom trenutku, divljaci su bacili sanduk na asfalt, počeli besomučno da ga gaze i šutiraju, što je bio samo uvod u jezivi hor mržnje. Splitskim ulicama odjekivali su sramni i zastrašujući uzvici: „Gazi, gazi, gazi Židove!” i „Aušvic, Aušvic!”.

Da ludilo bude kompletno, splitski huligani su otišli i korak dalje, prizivajući jednog od najvećih zločinaca u istoriji čovečanstva skandiranjem „Ustaj, Adolfe”, uz dobro poznate ustaške pesme i stihove koji pozivaju na spaljivanje Jevreja u visokim pećima, prenosi zagrebački „Jutranji list”. Snimak ove nezapamćene sramote brzo je preplavio društvene mreže i izazvao šok širom regiona.

Nakon što je policija pokrenula hitno lociranje i hapšenje vinovnika ovog međunarodnog incidenta, usledio je novi šamar javnosti. Oglasio se Klub navijača Torcida Split, ali umesto izvinjenja i javne osude fašizma, stiglo je sramno saopštenje u kome se nacistički ispadi uopšte i ne pominju.

- Povodom nezapamćene medijske histerije i javnog progona pojedinaca koji su se napli na udaru medija zbog navijačkih povika, koji su u Holandiji deo stalnog repertoara protiv navijača Ajaksa, ovim putem želimo da skrenemo pažnju na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivno sprovođenje pravde u našem društvu.

Od navijačkog prepucavanja sa navijačima Ajaksa, uz nesebičnu pomoć medija, napravili ste prvorazredni nacionalni skandal. Bez razumevanja konteksta i ozbiljnog pokušaja utvrđivanja stvarnog značenja izgovorenog, medijski lešinari, kojima su klikovi važniji od činjenica, danima podstiču linč i izlažu pojedince javnoj osudi.

Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativno guši u smeću, sve raspoložive nage usmerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprekorno, dok su za građane spore i neefikasne.

Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je efikasno delovanje moguće kada za to postoji politička volja i pritisak javnosti. Zato očekujemo da se ista odlučnost primeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji direktno utču na zdravlje, kvaltet i svakodnevni život građana.

Ovakvi slučajevi, kada je reč o navijačima, nisu presedan. I ranije smo svedočili medijskim hajkana i demonstracijama institucionalne sile, neretko pod snažnim pritiskom javnosti i uz očiglednu potrebu stvaranja utuska odlučnosti i efikasnosti.

Ovakav intenzitet medijskog progona i javnog izlaganja pojedinaca ne viđa se čak ni u slučajevima najokrutnijih ubistava i najtežih krivičnih dela. Takva revnost u potrazi za fotografijama i njihovom objavljuvanju ne pokazuje se ni kada je reč o najgorim ubicama i silovateljima.

Posebno je poražavajuća činjenica da se jednom navijačkom korteu pridaje gotovo nezapamćena medijska pažnja, u razmerama kakve je teško zamisliti bilo gde u Evropi i svetu.

Ta iznenadna efikasnost i selektivna odlučnost, uz neverovatnu usklađenost dela politike, institucija i medija otvara pitanje služi li ova histerija samo kao dimna zavesa - piše u saopštenju.

Hrvatska javnost, ali i čitav region, ostali su zgroženi ovim pokušajem relativizacije nacizma. Iz srca Hrvatske već stižu oštre osude u kojima se naglašava da ovo predstavlja ogromnu sramotu za celu državu, dok Splitu i Hajduku sada preti žestoka kazna Disciplinske komisije UEFA.