Veliko pojačanje za Čukarički: Zaigrao posle jednogodišnje pauze, pa poslao poruku Partizanu!

Superligaš sa Banovog brda savladao Zemunce.

Foto: FK Čukarički

Posle oporavka od teške povrede Mateja Prokopijević se vratio na teren, dobio je minute prvi put ove sezone u duelu protiv Železničara u Pančevu, a već protiv Zemuna (3:0) imao je i ulogu startera.

Odigrao je 19-godišnji momak rođen u Užicu vrlo dobar meč u pobedi svog tima, dostojno je zamenio kapitena Marka Docića, koji je zbog crvenog kartona protiv Mačve morao da pauzira.

- Zasluženo smo došli do pobede, znali smo da sve zavisi od nas, ali isto tako i da moramo da damo maksimum da bismo došli do pobede protiv Zemuna, koji igra daleko bolje kako sezona odmiče. Opekli smo se u nekoliko prethodnih mečeva, posebno protiv Mačve, kad smo ispustili prednost od 2:0, to nam je bila velika opomena. Nema lakih rivala u našoj ligi, svaka utakmica je teška, posebno sad kad je liga skraćena i kad ponovo ispadaju četiri tima. Već smo dosta toga propustili, pa je pobeda protiv Zemunaca bila imperativ - kazao je Prokopijević, koji je potom nastavio:

- Držali smo meč pod kontrolom, nigde nismo žurili, a i gol smo postigli na vreme. Doduše, malo nam je i rival pomogao, ali smo ih i naterali na greške. Najvažnija je bila činjenica da smo u utakmicu ušli sa vrlo pozitivnom energijom, ono što smo čitave nedelje radili na treninzima preneli smo na teren, na kraju smo nagrađeni sa tri gola i vrednom pobedom.

Foto: FK Čukarički

Prokopijević dugo nije bio na terenu, oporavljao se dugih devet meseci od povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

- Lepo je vratiti se treninzima, još lepše je vratiti se na teren i zaigrati od prvog minuta. Zahvalan sam klubu i šefu na poverenju i na ukazanoj šansi. Imao sam podršku svih u klubu, mnogo su mi pomogli i saigrači, pre svega oni najiskusniji, pa je sve bilo mnogo lakše u takvom ambijentu.

Čukarički je slavio pobedu posle dva meseca, a sve to pred gostovanje Partizanu u Humskoj (subota, 16 časova).

- Znamo ko nam je sledeći rival, Partizan igra sve bolje i verujem da će oni biti odlični kako prvenstvo bude odmicalo. Imaju sjajne pojedince, sa klupe ih predvodi bivši trener Čukaričkog, koji nas dobro poznaje, ali imaćemo i mi svoje adute. Počeli smo da se pripremamo za tu utakmicu, moramo da prenesemo odnos i energiju sa meča protiv Zemuna i samo u tom slučaju imaćemo dobre šanse za pozitivan rezultat na teškom gostovanju - istakao je Prokopijević.

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