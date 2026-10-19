Politika

VUČIĆ OBELODANIO SVE: Šta mislite, zašto Đukanović, Spajić, Picula i Kurti žele da odem?

В.Н.

19. 10. 2026. u 09:49

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TOKOM gostovanja na TV Pink, Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pomenuo je i to da je sasvim jasno zašto on smeta liderima i političarima iz regiona kao što su Aljbin Kurti i Tonino Picula.

ВУЧИЋ ОБЕЛОДАНИО СВЕ: Шта мислите, зашто Ђукановић, Спајић, Пицула и Курти желе да одем?

Foto: Printskrin/TV Pink

Kada Picula kaže da je biti il ne biti za Vučića, on kaže da je to biti ili ne biti za Hrvatsku, pojasnio je on.

-  Šta mislite, zašto Đukanović, Spajić, Picula i Kurti žele da odem?

- Razmislite zašto Kurtiju smeta Vučić, a ne studenti? Zato što zna da će ovako ili onako da priznaju nezavisno Kosovo, a Vučić neće dok je živ. Oni vole Kurtija, oni su ga pustili iz pritvora u Srbiji, pustili su braću Mazreku. Hoću ljude da zamolim da izađu na izbore. Oni vas varaju oko velike izlaznosti. Mi štitimo otadžbinu, državnost, štitimo i čuvamo Srbiju. Samo je važno da izađemo, očekujem veliku izlaznost, očekujem da izađe 4 miliona i 100 - kazao je Vučić.

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