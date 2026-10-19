VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU PRED IZBORE: Neću ništa da proglašavam dok ne sagledam sve

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje ovog jutra u emisiji "Jutro sa Gordanom Uzelac" na TV Pink, gde je pozvao građane da izađu na izbore i poručio da očekuje veliku izlaznost, takođe govoreći i o izbornom procesu kao i kada će se oglasiti.

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Govoreći o izbornom procesu, Vučić je istakao da neće biti proglašavanja rezultata pre nego što se sve pažljivo sagleda i prebroje glasovi, naglasivši da se neće obraćati javnosti pre 22 časa.

Dodao je da se istraživanja sprovode svakodnevno i poručio da će konačan sud dati građani na izborima.

- Ja se svakako pre deset uveče neću obratiti. Nisam dete od 12 godina. Samo ćemo da brojimo glasove, nećemo ništa da radimo. Mi radimo istraživanja svakoga dana. Tu greške nema, samo da to imate u vidu. Onda neka oni objašnjavaju ljudima zašto su ih tako obmanjivali. Za četiri godine imate dovoljno vremena, sledeći parlamentarni izbori - rekao je Vučić.