Đilas razotkrio Studentsku listu!
DRAGAN Đilas, lider SSP-a razotkrio je "Studentsku listu".
Njegovu objavu prenosimo u celosti:
"Dušane Petroviću, stvarni vlasniče Demokratske stranke, Srđane Milivojeviću, formalni predsedniče stranke kome je Stranka slobode i pravde dala mandat pošto su tvoji očigledno procenili da si politički diletant koji ih bruka, Mesecima ćutimo na vaše napade i vređanja.
Ali danas ste prešli svaku granicu objavljivanjem spota protiv SSP-a i Evropske Srbije, spota u kojem nas optužujete da teramo decu iz zemlje
Za razliku od vas koji ste se kao krpelji nakačili na studente, ugurali svoje članove čak i iz Političkog saveta stranke na Studentsku listu i sada čekate priliku da dobijete poslanički klub, mi se nismo skrivali ni iza koga.
Nudili ste studentima logistiku koju nemate, jer nemate ni stranačku infrastrukturu ni odbore. Mi smo, za razliku od vas, izašli pred građane sa svojim imenima, svojom politikom i jasnim opredeljenjem za evropsku budućnost Srbije.
Vi ste, međutim, u nama prepoznali najvećeg neprijatelja. Tokom cele kampanje svoje vreme, energiju i resurse trošili ste na rat protiv nas, umesto na borbu protiv režima Aleksandra Vučića.
Verujemo da ste upravo vi, zajedno sa svojim novopridošlim saborcima iz grupe Boža Prelevića, studentima naneli ogromnu političku štetu.
Današnjim spotom prešli ste i poslednju granicu političke i ljudske pristojnosti.
Vi više ne predstavljate građansku političku opciju. Postali ste politička tvorevina zasnovana na patološkoj mržnji prema onima koji vam nisu po volji i za koje verujete da ako se sklone, onda ćete najzad doći bar do 0.5% podrške u narodu.
Zbog neistina i optužbi iznetih u ovom spotu protiv vas ćemo pokrenuti odgovarajuće pravne postupke.
I na kraju, jadan je svako ko vam poveri svoju političku budućnost. Pokazali ste da ste po primitivizmu, uvredama i načinu obračuna sa političkim protivnicima rame uz rame sa najgorim predstavnicima radikalske političke škole. To, uostalom, svakodnevno demonstrirate na društvenim mrežama.
Od stranke koja se nekada borila protiv radikalske politike postali ste njena najvernija kopija. Stidiite se, ako obraza još imate."
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