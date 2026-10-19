NIŠTA NE RAZUMEJU ŠTA SE DEŠAVA NA KiM! Vučić o licemerju "studentske liste": Nemaju ni jednog kandidata sa Kosova i Metohije
ALEKSANDAR Vučić. nosilac liste iprvi na listi "Ujedinjene Srbije" je tokom gostovanja na TV Pink govorio i o licemerju "studentske liste" shodno tome da uporno komentarišu stanje na KiM, a na listi nemaju ni jednog kandidata sa te srpske pokrajine.
- Oni nemaju nijednog kandidata sa KiM, imaju preko 100 kandidata iz Beograda. To nije srpska lista, već beogradska. Nemaju nijednog seljaka, radnika, studenta. Dovoljno sam veteran da znam da su to sve signali šta će im biti politika, ako je neko zapovedio... I pričaće sutra o Kosovu i Metohiji, i kakav je život Srba. Beže od te teme zato što ne znaju šta bi rekli. To pokazuje koliko pojma nemaju ni o čemu, i ništa ne razumeju šta se zbiva na Kosovu i Metohiji. I ne znaju šta je Gračanica, ništa o zdravstvenim centrima, niti kolike su plate. Koliko pojma nemate šta se dešava na KiM, niti išta razumete, jer ćete to da date Rašiću, čitajte Kurtiju - kazao je.
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