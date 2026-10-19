Tenis

NOVA WTA LISTA: Najbolje rangirana srpska teniserka napredovala, Ribakina zadržala prvo mesto

Filip Milošević

19. 10. 2026. u 09:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nova WTA lista.

НОВА WТА ЛИСТА: Најбоље рангирана српска тенисерка напредовала, Рибакина задржала прво место

FOTO: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za pet pozicija na najnovijoj WTA listi i trenutno je 144. teniserka sveta sa 506 bodova, dok je Kazahstanka Elena Ribakina zadržala prvo mesto sa 9.196.

Arina Sabalenka je ostala druga teniserka sveta sa 7.550 bodova, dok je Mira Andrejeva na trećoj poziciji sa 6.306.

Džesika Pegula je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Koko Gof, Elina Svitolina, Karolina Muhova, Linda Noskova, Iga Švjontek i Marta Kostjuk.

Mia Ristić je 185. teniserka sveta sa 418 bodova, a Lola Radivojević se nalazi na 292. mestu na WTA listi sa 244.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bila desna ruka Zelenskog, a onda se okrenula protiv njega: On je 40% kriv za rat, Putin je 60%!

Bila desna ruka Zelenskog, a onda se okrenula protiv njega: "On je 40% kriv za rat, Putin je 60%!"