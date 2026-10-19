BIVŠI britanski diplomata Ijan Praud smatra da evropske zemlje moraju da obnove diplomatski dijalog sa Moskvom, u suprotnom Evropa će goreti u ratu.

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Umesto samita bez konkretnih rezultata, predlaže pregovore SAD, Rusije, Ukrajine i evropskih zemalja radi postizanja trajnog mira.

Prema njegovoj analizi, trajni mir zahteva više međusobno povezanih sporazuma: dogovor Rusije i Ukrajine, rešavanje pitanja budućeg članstva Ukrajine u EU i NATO-u, kao i novi okvir odnosa Rusije i evropskih zemalja.

U intervjuu objavljenom 7. oktobra 2026. Praud je govorio o opasnostima od napuštanja diplomatije i pozvao na pregovore sa Rusijom.

- Postepeno se približavamo opštem ratu u Evropi - rekao je Praud, pa dodao:

„Naše odluke, a posebno odluka da se ne vodi diplomatija, samo potvrđuju taj pravac.“

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