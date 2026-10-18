DIVLJACI DOVUKLI TROJANSKOG KONJA NA ULICE PARIZA: Isti simbol viđen i na blokaderskom skupu u Beogradu 15. marta (VIDEO)
SLIKE nasilja izazivaju jezu, a jedna scena koja se dogodila juče podsetila je na 15. mart 2025. godine
Pariz je jutros izgledao kao ratna zona nakon sinoćnih protesta koji su rezultirali razbijenim izlozima, spaljenim vozilima i ulicama prekrivenim ostacima barikada...
Slike nasilja izazivaju jezu, a jedna scena koja se dogodila juče podsetila je na 15. mart 2025. godine i pokušaj da se u Srbiji izazove haos ovakvih razmera.
Od krvavih šaka do Trojanskog konja
Naime, na snimku koji je osvanuo na društvenoj mreži "X" poznata scena. Trojanski konj kog ponosno vuku demonstranti, uz uzvike i levičarske parole na majicama.
Ovo je samo još jedan dokaz da sve dolazi iz iste kuhinje! Isti transparenti, iste parole, isti simboli...
Na snimku iz Pariza vidi se velika konstrukcija nalik konju, napravljena od kartona i drugih materijala, koju učesnici protesta pronose ulicama francuske prestonice. Prizor prati veliki broj demonstranata, a među njima se mogu videti i transparenti sa političkim porukama.
Prošle godine su tajkunski mediji hvalili "našu decu" i "nobelovce" da su izveli "genijalan" potez - doneli su konstrukciju visoku više od tri metra, sa metalnim kosturom, drvenim daskama i točkovima, i to je bio njihov Trojanski konj!
Sada iz ove perspektive ipak ne zvuči tako originalno i genijalno, zar ne?
Protesti u Francuskoj počeli su zbog nezadovoljstva uslovima školovanja i nedostatka nastavnika, a potom su prerasli u šire demonstracije zbog rastućih troškova života, socijalnih nejednakosti i stanja javnih službi.
Gomezova upozorila, Albanac priznao da ima kontakte sa blokaderima
Američka desničarska aktivistkinja i influenserka Valentina Gomez oglasila se povodom predstojećih izbora u Srbiji, uputivši oštru i direktnu poruku srpskim glasačima. U svom video obraćanju, ona je iznela ozbiljne optužbe na račun opozicionih struja, upoređujući ih sa radikalnim pokretima u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je istovremeno pružila snažnu podršku aktuelnom predsedniku.
Prema njenim rečima, Srbiju 25. oktobra očekuju "najvažniji izbori". Gomez navodi da je, kako ga ona naziva, anarhistički pokret koji se predstavlja kao Studentska izborna lista, ispunio državu nasiljem, blokadama i terorisanjem njenih građana. Skrećući pažnju na priloženi video snimak, američka aktivistkinja je povukla paralelu sa dešavanjima u svojoj domovini.
- Ovo je ista stvar koju je Antifa uradila ovde u Sjedinjenim Državama - istakla je američka influenserka.
I jedan od studenata koji učestvuje u protestima u glavnom gradu Albanije, Tirani, izjavio je da održava stalni kontakt sa studentima u Srbiji i da sa njima razgovara o načinima organizovanja i oblicima protesta koji su korišćeni.
Taj student je to izjavio za "Juronjuz", odgovarajući na pitanje o srpskom modelu protesta i "studentskoj listi", pokretu koji je nakon višemesečnih protesta postao i učesnik parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.
- Pratio sam proteste tamo i imam prijatelje studente u Srbiji, sa kojima nesumnjivo ostajemo u stalnom kontaktu, u vezi sa organizacijom protesta. U Albaniji se u ovom trenutku nije posebno razmatralo stvaranje alternative, reč je o alternativi koja će nesumnjivo doći nakon ostavke (albanskog) premijera Edija Rame - rekao je student, preneo je Reporteri.
Na kraju, vrlo je lako zaključiti da svi protesti i haosi koji se dešavaju širom Evrope dolaze iz istog centra.
Patriotski komentatori i analitičari na osnovu svih informacija zaključili su da iza svega stoji antifa pokret i anarhisti.
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