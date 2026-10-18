"DA MU NEMA OCA, NIKAD NE BI SUDIO": Lalatović žestoko udario po sudiji meča Novi Pazar - IMT

Fudbaleri Novog Pazara poraženi su na svom terenu od IMT-a sa Novog Beograda. Povratak na klupu Pazaraca, Nenad Lalatović imao je svoj šou nakon debija.

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Iskusni strateg udario je po sudiji na konferenciji za medije.

- Čestitam kolegi Zoranu Popoviću na pobedi. Čestitam IMT-u na 21. bodu i poziciji na kojoj se nalazi. A sa ovim kriterijumom, nama je danas bilo jako teško da igramo. Ne bih komentarisao suđenje Nikole Radakovića, znam ga dugo. Da mu nema oca, nikada ne bi sudio. Crveni karton neću da komentarišem, da li je bio ili ne, ali odnos u faulovima i žutim kartonoma… - rekao je šef stručnog štaba.

Potom je detaljnije elaborirao...

- Kad ti vezni igrač i štoper dobiju kartone u prvih 20. minuta - to je masakr, priprema za crveni. Tako smo ga i dobili. Nije smeo tako da ukliza naš igrač, ali dobro. Nismo se povukli, dali smo sve od sebe. Ostali smo u formaciji 4-4-1, postigli pogodak, a onda primamo dva gola na način koji me boli. Dozvolimo da nam Keita, iako je sjajan igrač, da gol glavom i onda iz duge lopte što dugo leti i preleti našu kompletnu poslednju liniju dobijemo drugi gol.

- Ostaje žal zbog crvenog kartona, jer nismo mogli da igramo jednu pravu, egal utakmicu sa IMT-om. Mislim da bi bilo još uzbudljivije. Na Fudbalskom savezu Srbije je da komentariše Radakovića. Ako treba ovako da se radi i sudi Novom Pazaru - neka se sudi. Ja tu ništa me mogu da promenim. Moji igrači su ostavili srce na terenu, čestitam im, kao i izvanrednoj publici. Bilu su nam 12. igrač, ali protiv još nekih ljudi se nije moglo - završio je Lalatović.

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