"Imam poruku za našeg predsednika!" Rijera otvoreno o pojačanjima, startnoj postavi...
Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Superlige Srbije dočekali su Mladost iz Lučana, a nakon meča Albert Rijera izneo je svoje utiske.
Zvezda je slavila 5:1 protiv Mladosti iz Lučana, Španac je priliku dao nekolicini mlađih igrača, a to se ispostavilo kao prava odluka.
- Tokom sezone imamo mnogo utakmica. Želimo to, znači da igramo u Evropu. Titule osvajaju 22, 23 igrača. Ne 12 ili 13. Igrači treba da budu srećni, kada su srećni budu bolji. Moraju da pokažu kvalitet. Nisam fan davanja komplimenta igračima, postaju mekaniji. Ovde smo da pobedimo. Poštovanje za Mladost, ali kada smo dali pet, želimo više. Igrači koji su na terenu moraju da daju maksimum. Da znaju šta rade sa loptom i bez lopte. To sam im rekao na poluvremenu. Svi moraju da znaju šta rade. Drugo poluvreme bilo je bolje. Igrači sami sebe stavljaju u startnih 11. Ko ispunjava zahteve igraće, od njih zavisi. Ovo je poruka za predsednika kluba. Treba nam podrška i unutra i od navijača. Transfer pijaca otvara se u decembru. U maju moramo da budemo kompetentni, da budemo sveži. Koji ne mogu da ispune zahteve biće negde drugde.
Sibinović je debitovao.
- On je mlad. Volim njegove karakteristike. Može da bude džoker, da igra na tri, četiri pozicije. Najbolji način da uči je da bude sa nama. Mlad je, gladan je. Verujem da će naučiti dosta.
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