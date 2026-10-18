POLITIKA NAPOLJE SA FAKULTETA I ŠKOLA! Vučić u Kruševcu: Želim puno sreće Makronu i Meloni u borbi da sačuvaju svoje zemlje (FOTO/VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Kruševcu.

Foto: Printscreen

Vučić se obraća građanima

- Dobro veče Kruševac. Hvala vam na veličanstvenom dočeku, hvala što ste me u ovolikom broju sačekali.

- Hvala vam za jednu čistu kampanju koju smo vodili. Kampanju u kojoj smo bili napadani, ne samo verbalno nego fizički. Kampanju u kojoj nisu marili i nisu razmišljali ni o čemu osim kako da nanesu šptetu nama i koliko stvari da urade protiv nas, kako lično tako i protiv naše zemlje. Ja sam srećan što smo vodili čistu kampanju gde smo se obraćali građanima, predlagali ideje, izgovarali naš program i obraćajući se ljudima, govorili šta je to ćemo zajednički da napravimo.

- Hteo sam da vas podsetim kako je bilo pre 12, 13 godina, šta smo uradili i šta je neophodno da uradimo. Prosečna plata u Kruševcu bila je 275 evra, danas je 902 evra. Da li je to dovoljno? nije, ali je tri puta više nego što je bilo. Kolika god inflacija bila, makar za 2,5 puta se uvećao životni standard. Da li smo zadovoljni? Uvek smo mogli bolje. Sam sam pravio greške, neki drugi su pravili greške. Meni je važno da sagledate i budete fer prema sebi i nama. Kada pogledate Moravski koridor, ipak su to velike promene. Ipak su to sve drugačije stvari. Kada pogledate i regionalni tehnološki park kada pogledate kako Kruševac danas nego kako je izgledao ranije kao grad, rekao bih gladnih i bez perspektive, razlika je ogromna.

- Danas sve izgleda kao da je 100 godina tu. I taj Kromberg Šubert. Lično sam ih doveo ovde u Kruševac. Danas zapošljava 4000 ljudi u Kruševcu, tu fabriku smo obezbedili subvencije i dovodili. Mogu li da plate bude veće? Nadam se, ali 4000 ljudi ima plate i ko zna koliko plata se obezbeđuje odatle.

- Ono što je neophodno da se uradi, čuli ste me, oko zdravstva. To mi je.. tu prihvatam najveću krivicu. Mnogo smo radili a da to svi ljudi nisu videli. Videli su ljudi u Beogradu, Nišu i mnogim drugim mestima, ali u Kruševcu je bitno da u 4,8 milijardi u rekonsutrukciju kruševačke bolnice i to je prvo što ću da uradim ukoliko dobijem poverenje za predsendika Vlade. Moramo da pretvorimo Kovid bolnicu u palijativu i verujem da će svi naši stariji građani biti zadovoljni jer je kao nova i napraviće fenomenalne uslove za ljude, samo je potrebno da ministarstvo zdravlja brže radi i prenosi obaveze na lekare i medicinsko osoblje i da se brže odluke. Baviću se time lično

- U Novom Sadu nisam mogao da se setim svih retkih bolesti i važnih lekova, ali želim da vam kažem da će od novembra biti u upotrebi najbolji na svetu lekovi i za karcinom dojke, pluća i mnoge druge karcinome. Makar ćemo 20 posto ljudi mogli da izlečimo nego danas. Uložićemo 7 milijardi u nove lekove, a 6 milijardi za lečenje retkih bolesti, uključujući i Dišenovu mišićnu distrofiju

- Za one koji to znaju, nažalost znaju, lečićemo sa tri vrste lekova neki lek na G bolest je Dišenova mišićna distrofija, uvešćemo besplatne stomatološke usluge, vratićemo koje su ukinuli DOS-ovci koji bi da se vrate na vlast pod drugačijim imenom i moćiće da idu ne samo na hitne intervencije, već da najnormalnije popravljaju zube, stave lek, vrše higijenu usta i zuba, onako kako smo ranije radili a što su nam oni 2006 ukinuli. To je mnogo novca ali je važno jer imamo ljude koji sebi ne mogu da priušte a želim da svaki čovek ima pravo na negu i zaštitu u zemlji.

- Mnogo je stvari urađeno i mnogo stvari je lepše nego ranije. Ko god šta govorio, zahvalan sam Bratislavu Gašiću koji je pomagao oko svega u KRuševcu. Ne možemo sve mi iz Beograda da znamo naravno. Uradio je modernu halu "Lazar", da Kruševac ima halu kojom može da se ponosi i nadam se da će imati snage da svoje fudbalske timove podignu.

- Stani sa put. Sad ćeš da čuješ. Završićemo i drugi deo obilaznice, ali ono što sam obećao, a nismo uradili, sad se radi rekonstrukcija puteva. Moramo da uradimo most preko Gaglovke, to je mali novac, ali moramo da uradimo put preko Rosice i Vukanje do Prokuplja da spojimo Rasinjski i Toplički okrug. To je ono što moramo da uradimo ovde. Ostaje nam mnogo puteva koje moramo da uradimo u Ćićevcu, Varvarinu, posebno u Aleksandrovcu, Brusu i Trsteniku.

- Za mene je ono što ipak najvažnije, hoću da znate na čemu ću da radim danonoćno. To je dovođenje novih investitora u Kruševac i Trstenik i u svako veće - i neke manje u Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Varvarin. Ti prihodi su važni, tu se finansira izgradnja puteva i sve drugo.

- Zašto bi želeo da govorim danas na drugačiji način i zašto sam počeo o kampanji. Ponosan sam jer nismo nasedali na njihove trikove. Ponašali smo se pristojno i odgovorno. Pogledajte šta se zbiva u Evropi. Svi kažu uzeli patent od naših studenata. Možda, ali mi nismo dozvolili da spale Srbiju kao što neki drugi dozvoljavaju. Bili smo mirni ali smo znali kako se čuva država. Sada vam kažem, sada vidite kada se to dešava u Francuskoj, Italiji, Albaniji i tek će da se dešava u drugim zemljama. Vidite koliko smo mudro postupili i na vreme razumeli o čemu se radi. Meni ne pada napamet da im se dodvoravam. Nikome od njih. Izgubili smo dve godine u obrazovanju naše dece. Dve godine je neko ukrao našoj deci i ukrao od naše budućnosti. Nikada više ne smemo to da dozvolimo. Obećavam vam, kao predsednik Vlade ukoliko dobijem vaše povrenje, imaću jednu prostu rečenicu za sve njih: "POLITIKA NAPOLjE SA FAKULTETA! POLITIKA NAPOLjE IZ ŠKOLA". Politika je za profesore i đake na drugom mestu, a ne u školama i fakultetama. Škole i fakulteti su za učenje i tu roditelji šalju svoju decu. Škola i fakultet su nam najvažniji, oni su osnova svega. Mroamo da obezbedimo sve da naši đaci i studenti pohađaju najbolje fakultete. Moramo da razvijemo konkurenciju i da imamo jasan stav po ovom pitanju.

- Pogledajte šta je bilo u Francuskoj. Najbogatija deca, eno ih, učestvuju najbogatijih radnji od Pariza do Marseja, ruše francuske vrednosti tradicionalnog društva, ruše šta su pravili pre 500 godina. Tako je i u svetu. Kad je bilo u Srbiji govorili su "nemojte policijom". Pa mi nismo, a kako vidim oni od vodenih topova, gumenih metaka pa vsve durgo koriste protiv onih kojih su kod nas nazivali decom, a kod njih su kriminalci. Vidite kako se ploča okrene naopačke i kako stvari drugačije izgledaju. Želim mnogo sreće i uspeha Emanuelu Makronu, gospođi Meloni i svima koji se bore protiv uništavanja sopstvene zemlje. Želim im da sačuvaju te prelepe zemlje i da ih odbrane od hulihana, napasnika i svih onih koje žele uništenje tih država. Da vidite koliko se razlikujemo i koliko je pristup drugačiji.

- Obratite pažnju na još jednu stvar. Pogledajte francusku desnicu, Marin Le Pen i Žordana Bardelu. Niko od njih nije stao na stranu političkih protivnika zato što im to odgovara, već su izričito protiv nereda. Tako se ponašaju odgovorni ljudi. Sve ono što naši u našoj zemlji nisu smeli, nisu mogli i nisu hteli da budu

- Pogledajte danas. Ćutali su danas o svojoj politici naši protivnici. Javio se najveći NATO i albanski lobista Ginter Felinger i javno podržao naše protivnike

Sve spremno za doček Vučića

Foto: SNS

Foto: SNS Foto: SNS Foto: SNS

Foto: SNS

Građani oduševljeno čekaju Vučića

Iz centra Kruševca građani koji su se okupili poručuju:

Niko nije više uradio za Srbiju od njega i niko nije bolji!

Reka ljudi u Kruševcu

Pre 16 časova građani su već počeli da se okupljaju u Kruševcu. Reka ljudi slila se u centar grada - građani jedva čekaju da vide Vučića.

Alo

Kruševac je danas u znaku velikog predizbornog skupa Srpske napredne stranke, na kojem se očekuje obraćanje Aleksandra Vučića.

Skup će biti prilika da se razgovara o budućnosti Srbije, daljem ekonomskom razvoju i planovima za Kruševac i Rasinski okrug, a posebna pažnja posvećena je projektima koji su obeležili prethodni period.

Među njima se izdvajaju otvaranje Doma boraca i puštanje u saobraćaj Istočne obilaznice, koje predstavnici SNS-a ističu kao važna ulaganja u infrastrukturu i dalji razvoj grada.

Alo

Predstavnici kruševačkog SNS-a ocenili su da ovi projekti pokazuju kako se dugogodišnja očekivanja pretvaraju u konkretne rezultate.

Bolja saobraćajna povezanost može da olakša kretanje kroz grad, unapredi veze sa okolnim područjima i otvori dodatne mogućnosti za privredu. Dom boraca, kako ističu u stranci, ima poseban značaj zbog svoje simbolike i očuvanja sećanja na borce.

Otvaranje ovih objekata poklopilo se sa obeležavanjem Dana oslobođenja Kruševca, što su predstavnici SNS-a izdvojili kao važan trenutak za grad.

Alo

Iz Gradskog odbora SNS-a poručili su da sa ponosom očekuju dolazak Aleksandra Vučića, koga su predstavili kao nosioca svoje liste.

Sa ponosom očekujemo dolazak Aleksandra Vučića, nosioca naše liste, kako bismo razgovarali o budućnosti Srbije, planovima za dalji razvoj i onome što zajedno možemo da učinimo za naš grad i našu zemlju – poručili su iz kruševačkog SNS-a.

Najavljeni skup biće prilika da predstavnici stranke i okupljeni razgovaraju o prioritetima za naredni period, razvojnim planovima i daljim ulaganjima u Kruševac.

Dolazak Vučića najavljen je kao centralni deo nedeljnog okupljanja, dok tačan tok programa i ostali učesnici nisu navedeni u dostavljenom saopštenju.