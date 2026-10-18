"RUŠE FRANCUSKE VREDNOSTI TRADICIONALNOG DRUŠTVA" Vučić: Kad je bilo u Srbiji govorili su "nemojte policijom"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas dolazi u Kruševac, gde se prilikom obraćanja okrenuo trenutnoj situaciji u Francuskoj.

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- Pogledajte šta je bilo u Francuskoj. Najbogatija deca eno ih učestvuju najbogatijih radnji od Pariza do Marseja, ruše francuske vrednosti tradicionalnog društva, ruše šta su pravili pre 500 godina. Tako je i u svetu. Kad je bilo u Srbiji govorili su "nemojte policijom". Pa mi nismo, a kako vidim oni od vodenih topova, gumenih metaka pa sve drugo koriste protiv onih kojih su kod nas nazivali decom, a kod njih su kriminalci. Vidite kako se ploča okrene naopačke i kako stvari drugačije izgledaju. Želim mnogo sreće i uspeha Emanuelu Makronu, gospođi Meloni i svima koji se bore protiv uništavanja sopstvene zemlje. Želim im da sačuvaju te prelepe zemlje i da ih odbrane od hulihana, napasnika i svih onih koje žele uništenje tih država. Da vidite koliko se razlikujemo i koliko je pristup drugačiji.