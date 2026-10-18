UŽIVO ŽELEZNIČAR - PARTIZAN! Že kreće od starta, tu je i Trifunović (SASTAVI)
Derbi 12. kola Superlige igra se u Pančevu.
ŽELEZNIČAR - PARTIZAN 18.30
Grad: Pančevo
Stadion: SC "Mladost"
Kapacitet: 2.967
Sudija: Stefan Jeknić (Subotica)
ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao.
Trener: Radomir Koković
PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že.
Trener: Saša Ilić
Fudbaleri Partizana pokušaće na teškom gostovanju da, prvi put ove sezone, vežu dve pobede u domaćem prvenstvu. Naime, u prethodnoj rundi je ekipa Saše Ilića na svom stadionu uspela da savlada Novi Pazar (1:0), a sada je bez pomoći suspendovanog krilnog ofanzivca Dembe Seka i povređenog veziste Milana Vukotića čeka jako neugodni i motivisani Železničar.
PRE UTAKMICE
17.58 Veliku buru u Humskoj prethodne nedelje podigao je Demba Sek (25). Ponovo se našao u centru pažnje zbog svog ponašanja, pošto je tokom treninga pokušao fizički da nasrne na saigrača Nikolu Čumića. Trener Ilić je odlučio da suspenduje krilnog ofanzivca, biće i novčano kažnjen, a pošto je Senegalac odbio da se izvini pred ekipom, do daljeg ga neće biti na terenu.
17.50 Kada je reč o međusobnim duelima, Partizan ima maksimalan učinak na gostovanjima u Pančevu - tri meča i isto toliko trijumfa. Poslednji put su ova dva tima igrala na SC "Mladost" u julu prošle godine, kada je "parni valjak" slavio sa 1:0, golom Andreja Kostića 97. minutu. Ukupno gledano skor u pobedama je 6:1 za crno-bele, a zanimljivo da nikada nije bilo nerešeno.
17.41 Kada je reč o Železničaru, trener Radomir Koković odlučio se za sledećih 11 igrača: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao.
17.34 Trener crno-belih Saša Ilić odlučio je da ovog puta Že bude prva opcija u napadu, dok će suspendovanog Dembu Seka zameniti Nemanja Trifunović na krilu. Ovo je startna postava: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že.
17.25 Dobar dan i dobrodošli na lajv-prenos meča između Železničara i Partizana.
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