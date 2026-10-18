BESPILOTNE snage nastavljaju da izvode udare na morske brodove koji se koriste za isporuku vojnog tereta u Ukrajinu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/AP/Emrah Gurel

- Na 50 kilometara jugozapadno od luke Odesa, tokom plovidbe morem, pogođen je teretni brod koji je prevozio vojni teret i robu dvostruke namene - navedeno je u saopštenju.

Kako je ranije istakao ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za posebne zadatke Rodion Mirošnik, kijevski režim koristi pomorski put kao kanal za neprekidnu isporuku naoružanja, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, za tri godine kroz odeske luke prošlo je oko 8.000 brodova sa vojnim teretom, što, kako je naveo, objašnjava udare na ove ciljeve.

U ruskom Ministarstvu odbrane više puta su isticali da Oružane snage Rusije napadaju infrastrukturu i logističke pravce kako bi umanjile vojno-ekonomski potencijal protivnika.

Pritom, ruski vojnici koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi ciljeve na celoj teritoriji Ukrajine.

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