MAKRON SE VANREDNO OBRAĆA NACIJI ZBOG RAZARAJUĆIH PROTESTA: Francuska upala u haos, nasilne scene širom zemlje

FRANCUSKI predsednik, Emanuel Makron, vanredno će se obratiti francuskom narodu u nedelju uveče u 20 časova po srpskom vremenu, nakon nasilnih scena širom zemlje koje su rezultirale stotinama hapšenja i milionima evra štete.

Foto: Tschaen Eric/Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Sukobi su izbili u subotu u Francuskoj, poslednjeg dana demonstracija koje su proizašle iz prošlomesečnih studentskih protesta, koji su uključivali blokade škola i pozive na bolje uslove studiranja.

Pokret je od tada prerastao u nacionalne proteste protiv rastućih troškova života i postao je političko pitanje kako se kampanja za predsedničke izbore sledeće godine zahuktava.

Snimci su prikazali široko rasprostranjenu pljačku, zapaljene automobile i razbijene izloge prodavnica.

Demonstranti su zapalili gradsku većnicu u Limožu, gradu u centralnoj Francuskoj, što je dovelo do delimičnog urušavanja krova.

Jedan demonstrant je preminuo nakon što je doživeo srčani udar.

- Više od 2.000 ljudi je privedeno - napisao je ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjez u nedelju popodne i dodao:

- Više od 600 policajaca, žandarma i vatrogasaca je povređeno u ovim scenama nasilja.

Pre nego što se obrati naciji u 20 časova, Makron će se sastati sa premijerom Sebastijanom Lekornuom i ministrima zaduženim za rešavanje krize.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Američki predsednik Donald Tramp, iskoristio je nasilje da okrivi migracije.

- Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg sveta, ljudi sa mržnjom u srcima, razbila je tu nekada veliku zemlju - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social u nedelju popodne.

- Zatvorite svoje granice i preuzmite kontrolu, pre nego što bude prekasno! - dodao je.

Ranije tog dana, potpredsednik SAD, Dž. D. Vens, kritikovao je evropske lidere.

- Zapadni liberali su uvezli treći svet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i saosećanja ali su ignorisali fundamentalna pitanja asimilacije i kompatibilnosti - istakao je on.

Pozvao je Amerikance da obrate pažnju, jer to je budućnost koju kongresne demokrate traže za svoju zemlju.

SAD se suočavaju sa ključnim srednjoročnim izborima za oba doma Kongresa 3. novembra.

Francuska vlada se poslednjih nedelja borila sa krizom, Lekornu ju je opisao kao "urbano nasilje" i sada se nada da će studentski pokret izbledeti zbog dvonedeljnog školskog raspusta koji je počeo u petak.

Gijom Geren, gradonačelnik Limoža, kritikovao je vladino postupanje sa demonstracijama, rekavši da nacionalna policija "jednostavno nije imala više municije".

(Politiko)

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