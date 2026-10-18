SAZNAJEMO: Vlasnik "Slavija info" u bekstvu! Po nalogu VTK VJT u Beogradu policija raspisala potragu za njim

KAKO "NOVOSTI" saznaju, vlasnik "Slavija info" Ljubimir Stefanović se nalazi u bekstvu od pravosudnih organa Srbije koji ga traže zbog skandalozne objave na mreži "X" koja ima za cilj uznemiravanje građana Srbije i izazivanje nereda.

Printscreen/YouTube/SLAVIJA INFO

Za njim je, kako ukazuje dobro obavešteni izvor, raspisana policijska potraga po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što je utvrđeno da se dao u bekstvo, jer nije pronađen ni na adresi prijavljenog prebivališta.

Foto: Printscreen

Dok se ovaj blokader negde skriva, njegov advokat Ivan Ninić na "X"-u, ali i pojedini mediji, dižu paniku kako je Ljubomir "nestao", iako dobro znaju da je u bekstvu i da se za njim traga, ali im odgovara da još više lažu !

Ljubomira Stefanovića, kako saznajemo, policija i tužilaštvo traže jer je na profilu "Slavija info" na društvenij mreži "X" 16. oktobra objavio: "Vučić će pucati na građane na dan izbora" uz video snimak sa generički obrađenim likom Miloša Medenice.

Medenica je u ovom videu, pored ostalog, tvrdio da će jedan, visoko pozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" iz Crne Gore "pucati na građane Srbije nakon krađe izbora i proglašenja pobede SNS kartela".

Foto: Printscreen

Ljubimir Stefanović je, kako se sumnja, namerno u cilju izazivanja panike i nereda u Srbiji, postavio ovu objavu znajući da je u snimku korišćen generisani lik Medenice, a čiji snimci se već mesecima koriste za širenje lažnih informacija o državnim organima u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori.

Uskoro opširnije