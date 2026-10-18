Zvezda se raspucala pred Kopenhagen! "Petarda" ispratila Mladost u Lučane

Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Superlige dočekali su Mladost iz Lučana. Slavio je domaćin rezultatom 5:1 (1:0)

FOTO: FK Crvena zvezda

Tri dana nakon gostovanja Luganu u Švajcarskoj, gde je nakon preokreta izgubila Crvena zvezda je dočekala Mladost iz Lučana u Beogradu. Bila je to izvrsna generalna proba pred dolazak danskog Kopenhagena koji u četvrtak od 18.45 gostuje u Ligi konferencija.

Iako sam početak meča nije to naglašavao, ubedljivo je Zvzeda slavila uz pravu goleadu.

U 20. minutu nakon odbrane golmana gostiju u petercu je lopta došla do Arnautovića koji je promašio čitav gol.

U nastavku je zablistao Aleksandar Katai koji je krunisao povratak nakon suspenzije golom. On je bio na pravom mestu i ukrotio loptu u 43. minutu, a nakon toga rutinski ju je sproveo u mrežu za 1:0.

Odmah na startu drugog poluvremena kombinovani tim Zvezde se razigrao, Arnautović se iskupio za promašaj u prvom poluvremenu, te je iz maltene iste situacije postigao gol za 2:0.

FOTO: FK Crvena zvezda

Iskoristili su domaći grogiranost defanzive Mladosti, te je samo osam minuta kasnije Arnautović pogodio stativu, a Abu Fani bio na pravom mestu da uveća prednost na 3:0.

Igrao se 73. minut kada je Vukašin Jovanović pogrešio, a Bukari iskoristio to za novi gol Zvezde. Samo četiri minuta kasnije upisali su se nakon pada koncentracije Mateja Strike i gosti. Vukašin Marković je bio strelac za 4:1.

CRVENA ZVEZDA – MLADOST 5:1 (1:0) (Katai 43, Arnautović 48' Abu Fani 57', Bukari 73' - Marković 77', Elšnik 79') Stadion: Rajko Mitić Sudija: Milan Ilić CRVENA ZVEZDA: Radanović – Učena, Badžo, Veljković, Strika – Bukari, Balov, Abu Fani, Saračević – Katai, Arnautović. MLADOST: Samčović – Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović – Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić – Todosijević.

79' GOL, ZVEZDA! Ivanić je asistirao Timiju Maks-Elšniku za novi gol domaćina.

77' GOL, MLADOST! Vukašin Marković iskoristio je grešku Mateja Strike i kaznio pad koncentracije domaćina.

73' GOL, ZVEZDA! Upisao se nakon centaršuta i loše reakcije Vukašina Jovanovića Osman Bukari, kroz noge ju je poslao u mrežu Samčovića.

72' Bađo i Čam su izašli iz igre, ušao je Rade Krunić, kao i Elšnik.

62' Balov izlazi, ulazi Ivanić, Abu Fanija menja Kim. Ćirić ulazi umesto Tašovskog

60' Bađo sada preti, neuspešno.

57' GOL, ZVEZDA! Abu Fani je sada na odbitak natrčao i poslao loptu u mrežu. Pre toga Arnautović je pogodio stativu Samčovićevog gola, a na pravom mestu bio je Abu Fani.

54' Namestio se sada Katai na udarac, pored gola.

48' GOL, ZVEZDA! Arnautović ovog puta precizan nakon duplog pasa šutirao je na odbitak za novi gol crveno-belih.

46' Nastavljen je susret.

45' KRAJ POLUVREMENA

43' GOL, ZVEZDA! Aleksandar Katai je otključao odbranu rivala, šutirao je snažno, Samčović ovog puta nije imao odgovor na udarac momka iz Srbobrana. Uštopovao je loptu i poslao u mrežu na asistenciju Bađa.

42' Katai je šutirao, siguran je Samčović.

28' Povukao je Jovan Ćirić kontru za goste, šutirao je neprecizno sa distance.

FOTO: FK Crvena zvezda

20' Promašio je nepromašivo Marko Arnautović! Šutirao je Čam, odbranio Samčović, na odbitak je u petercu naišao Arnautović, promašio je gol.

10' Čam je opasno raspalio po lopti, pored gola gostiju.

1' Počela je utakmica u Beogradu.

UOČI MEČA

Crvena zvezda će tri dana nakon poraza u Luganu na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Mladosti iz Lučana.

Iako su na debiju u Ligi konferencija imali prednost, na kraju su poraženi 3:2, a pred meč sa Kopenhagenom na stadion Rajko Mitić dolazi Mladost.



Lučanci su šestoplasirani na tabeli sa 17 bodova, dok Crvena zvezda zauzima prvo mesto sa 31 osvojenim bodom, sa 10 pobeda i jednim remijem.