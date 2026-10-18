"OD NOVEMBRA NAJBOLJI LEKOVI NA SVETU, BESPLATNI STOMATOLOZI" Vučić: Uložićemo 4,8 milijardi u rekonsutrukciju kruševačke bolnice

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić obratio se danas Kruševacu na predizbornom skupu. On je pred velikim brojem okupljenih građana održao govor i najavio velika ulaganja u zdravstvo.

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bs

- Ono što je neophodno da se uradi, čuli ste me, oko zdravstva. Tu prihvatam najveću krivicu. Mnogo smo radili, a da to nisu svi ljudi videli. Videli su ljudi u Beogradu, Nišu i mnogim drugim mestima, ali u Kruševcu je bitno da se uloži 4,8 milijardi u rekonsutrukciju kruševačke bolnice i to je prvo što ću da uradim ukoliko dobijem poverenje za predsendika Vlade. Moramo da pretvorimo Kovid bolnicu u palijativu i verujem da će svi naši stariji građani biti zadovoljni, jer je kao nova i napraviće fenomenalne uslove za ljude, samo je potrebno da ministarstvo zdravlja brže radi i prenosi obaveze na lekare i medicinsko osoblje i da se brže odluke. Baviću se time lično - saopštio je Vučić u svom obraćanju.

- U Novom Sadu nisam mogao da se setim svih retkih bolesti i važnih lekova, ali želim da vam kažem da će od novembra biti u upotrebi najbolji na lekovi na svetu i za karcinom dojke, pluća i mnoge druge karcinome. Makar 20 posto ljudi bismo mogli da izlečimo više nego danas. Uložićemo 7 milijardi u nove lekove, a 6 milijardi za lečenje retkih bolesti, uključujući i Dišenovu mišićnu distrofiju - dodaje Vučić.

Pred trgom punim podrške Aleksandar Vučić izneo je planove za dalje unapređenje zdravstvene situacije u Srbiji.

- Lečićemo sa 3 vrste lekova: neki je lek na G, a bolest se zove Dišenova mišićna distrofija. Uvešćemo besplatne stomatološke usluge, vratićemo ih, koje su 2006. ukinuli oni koji bi sad da se vrate na vlast pod drugačijim imenom. Moći će da idu ne samo na hitne intervencije, već da najnormalnije popravljaju zube, stave lek, vrše higijenu usta i zuba, onako kako smo ranije radili a što su nam oni 2006. ukinuli. To je mnogo novca, ali je važno, jer imamo ljude koji sebi ne mogu da priušte, a želim da svaki čovek ima pravo na negu i zaštitu u zemlji - poručio je na kraju Vučić.

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