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UKRAJINSKA KOMANDA OSTAVILA GRUPE VOJNIKA NA MILOST I NEMILOST RUSIMA U DOBROPOLJU: Što bi rekli Gali - "Teško poraženima"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 16:15

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UKRAJINSJA komanda je tokom povlačenja iz Dobropolja ostavila rasute grupe Oružanih snaga Ukrajine bez veze, izjavio je za RIA Novosti oficir 110. puka 51. armije grupe snaga „Centar“, sa pozivnim imenom Šahtjor.

УКРАЈИНСКА КОМАНДА ОСТАВИЛА ГРУПЕ ВОЈНИКА НА МИЛОСТ И НЕМИЛОСТ РУСИМА У ДОБРОПОЉУ: Што би рекли Гали - Тешко пораженима

Foto: AI/Grok

 - Ukrajinska komanda prepustila je sudbini rasute grupe svojih vojnika u Dobropolju, koji su ostali bez veze i pokušavaju da se izvuku iz grada - rekao je sagovornik agencije.

On je dodao da se većina ostavljenih ukrajinskih vojnika predaje u zarobljeništvo prvom prilikom, dok ostali napuštaju svoje položaje i haotično beže, pokušavajući da se domognu pozadine.

U petak je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije Valerij Gerasimov izvestio ruskog predsednika Vladimira Putina da su snage grupe „Centar“ oslobodile grad Dobropolje, jedno od glavnih čvorišta protivničke odbrane na dnjepropetrovskom pravcu.

Ruske snage nakon oslobađanja Dobropolja otkrivaju i uništavaju preostale ukrajinske vojnike koji se kriju u podrumima zgrada, izjavio je tada Gerasimov.

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