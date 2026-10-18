Politika

"DOĐI GINTERE NA TV DUEL, ČEKAM TE NA BILO KOM JEZIKU" Vučić iz Kruševca: Neka zastupa studentsku listu i svog Srdanovića koji ne sme

Новости онлине

18. 10. 2026. u 17:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić pozvao je iz Kruševca, sa velikog predizbornog skupa, NATO lobistu i podržavaoca Studenstke liste Ginter Felingera na TV duel.

ДОЂИ ГИНТЕРЕ НА ТВ ДУЕЛ, ЧЕКАМ ТЕ НА БИЛО КОМ ЈЕЗИКУ Вучић из Крушевца: Нека заступа студентску листу и свог Срдановића који не сме

Foto: Novosti

- Javio se najveći NATO lobista i najveći albanski lobista u Evropi, Ginter Felinger. Meni odgovara nešto na ono što sam rekao u Novom Sadu. Ginter Felinger kaže:

- "Mora u NATO, Srbija mora da se obračuna sa Mladićevim pristalicama, Srbija mora da se obračuna sa Rusijom, Srbija mora ovo, Srbija mora ono".

- E zato je Ginter Felinger javno podržao naše protivnike i gospodina Srdanovića za predsednika vlade.

- Ali šta traži Ginter Felinger? Šta traži taj NATO Austrijanac? On traži da srušimo spomenik maloj Milici Rakić u Beogradu i da umesto toga podignemo spomenik Madlen Olbrajt.

- Dalje ruke, Gintere! Dalje ruke od male Milice - i ti i tvoji poslušnici u Srbiji! Nećemo dati ni studentskoj listi, ni tebi, ni bilo kome drugom da takne spomenik Milici Rakić. To je Srbija, to je slobodarska Srbija i nikada nećete za tu politiku dobiti podršku u ovoj zemlji.

- I danas je, ja verujem, svim ljudima sve jasno. Prvo su lagali o tome koga vole Kinezi i Rusi, s kim hoće Evropljani, a ko neće...

- Sada odavde, iz Kruševca, pozivam najvećeg NATO lobistu u Evropi, Gintera Felingera, da dođe na televizijski duel protiv mene. Neka zastupa studentsku listu i svog Srdanovića koji ne sme, a ja ću da branim slobodarsku Srbiju.

- Dođi, Gintere! Dođi, Gintere, na televizijski duel! Dođi, Gintere, čekam te! Da naučiš šta je slobodarska Srbija, da ti pokažemo šta je slobodarska Srbija i kako se brani i čuva majka Srbija!

- Ti ćeš da nam kažeš šta ćemo da rušimo i šta ćemo da gradimo po Srbiji? Sram te bilo! Malo je bilo šta ste nam sve radili, nego ćete još da nam držite pridike i svoje poslušnike ovde da nam postavljaš! Svoje poslušnike da postavljate ovde!

- Ne znate vi kako Srbin zna, kad mu je država napadnuta, da se podigne kao feniks iz pepela i da odbrani otadžbinu, jer je ne da nikome!

Ginter Felinger bi da ruši spomenik Milici Rakić

Felinger koji lobira za Studentsku listu i poziva na proterivanje Aleksandra Vučića zahtevao je da se sruši spomenik Milici Rakić, a to će tražiti od kandidata za premijera Strudentske liste, Ilije Srdanovića da uradi!

Foto: Printskrin

Ovaj srbomrzac je svojevremeno tražio da se ukloni spomenik Milici Rakić i da se na tom mesto postavi bista Medlin Olbrajt.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"