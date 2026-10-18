"DOĐI GINTERE NA TV DUEL, ČEKAM TE NA BILO KOM JEZIKU" Vučić iz Kruševca: Neka zastupa studentsku listu i svog Srdanovića koji ne sme
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić pozvao je iz Kruševca, sa velikog predizbornog skupa, NATO lobistu i podržavaoca Studenstke liste Ginter Felingera na TV duel.
- Javio se najveći NATO lobista i najveći albanski lobista u Evropi, Ginter Felinger. Meni odgovara nešto na ono što sam rekao u Novom Sadu. Ginter Felinger kaže:
- "Mora u NATO, Srbija mora da se obračuna sa Mladićevim pristalicama, Srbija mora da se obračuna sa Rusijom, Srbija mora ovo, Srbija mora ono".
- E zato je Ginter Felinger javno podržao naše protivnike i gospodina Srdanovića za predsednika vlade.
- Ali šta traži Ginter Felinger? Šta traži taj NATO Austrijanac? On traži da srušimo spomenik maloj Milici Rakić u Beogradu i da umesto toga podignemo spomenik Madlen Olbrajt.
- Dalje ruke, Gintere! Dalje ruke od male Milice - i ti i tvoji poslušnici u Srbiji! Nećemo dati ni studentskoj listi, ni tebi, ni bilo kome drugom da takne spomenik Milici Rakić. To je Srbija, to je slobodarska Srbija i nikada nećete za tu politiku dobiti podršku u ovoj zemlji.
- I danas je, ja verujem, svim ljudima sve jasno. Prvo su lagali o tome koga vole Kinezi i Rusi, s kim hoće Evropljani, a ko neće...
- Sada odavde, iz Kruševca, pozivam najvećeg NATO lobistu u Evropi, Gintera Felingera, da dođe na televizijski duel protiv mene. Neka zastupa studentsku listu i svog Srdanovića koji ne sme, a ja ću da branim slobodarsku Srbiju.
- Dođi, Gintere! Dođi, Gintere, na televizijski duel! Dođi, Gintere, čekam te! Da naučiš šta je slobodarska Srbija, da ti pokažemo šta je slobodarska Srbija i kako se brani i čuva majka Srbija!
- Ti ćeš da nam kažeš šta ćemo da rušimo i šta ćemo da gradimo po Srbiji? Sram te bilo! Malo je bilo šta ste nam sve radili, nego ćete još da nam držite pridike i svoje poslušnike ovde da nam postavljaš! Svoje poslušnike da postavljate ovde!
- Ne znate vi kako Srbin zna, kad mu je država napadnuta, da se podigne kao feniks iz pepela i da odbrani otadžbinu, jer je ne da nikome!
Ginter Felinger bi da ruši spomenik Milici Rakić
Felinger koji lobira za Studentsku listu i poziva na proterivanje Aleksandra Vučića zahtevao je da se sruši spomenik Milici Rakić, a to će tražiti od kandidata za premijera Strudentske liste, Ilije Srdanovića da uradi!
Ovaj srbomrzac je svojevremeno tražio da se ukloni spomenik Milici Rakić i da se na tom mesto postavi bista Medlin Olbrajt.
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