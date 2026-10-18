Mančester junajted razočarao: "Crveni đavoli" opet nisu pobedili u Premijer ligi (VIDEO)

NIKAKO da krene "crvenim đavolima" koji su ponovo razočarali u Premijer ligi.

FOTO: Tanjug/Annabel Lee-Ellis/PA via AP

Mančester junajted je odigrao nerešeno - 1:1 protiv Lidsa na "Eland Roudu", te je ostao na samo jednom prvenstvenom trijumfu od početka sezone.

Izabranici Majkla Kerika su oper razočarali navijače i situacija nije dobra, pa ostaje da se vidi da li je engleskom stručnjaku odzvonilo.

Kad je Brajan Mbeuom pogodio za vođstvo u 35. minutu, verovatno su navijači kluba sa "Old Traforda" pomislili da je ovo utakmica u kojoj će biti prekinuta serija loših rezultata.

Ipak, Junajted je loše počeo drugo poluvreme. Izjednačenje domaćinu doneo je Dominik Kalvert-Luin u 51. minutu.

Do kraja meča ishod se nije menjao, a mogao je. Bilo je neliko dobrih situacija na obe strane, ali pobednika nije bilo.

Mančester junajted je posle ove utakmice na 13. mestu na tabeli sa sedam bodova. Lids zauzima sedmo mesto sa 10.

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