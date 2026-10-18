KOLAPS NA AERODROMU U AMSTERDAMU: Sumnja se na hakerski napad?

NA AMSTERDAMSKOM aerodromu Schiphol jutros su nastali dugi redovi i velike gužve nakon što je otkazao sistem elektronske kontrole pasoša, a putnike sada ručno provjeravaju službenici. Jedan od putnika oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je izneo sumnju da bi incident mogao biti povezan sa hakerskim napadom.

Foto: Printskrin Iks

Kvar je počeo u 6 sati ujutro i zahvatio je svih 78 automatskih kapija, takozvanih e-gejtova, potvrdila je Kraljevska maršalska služba, koja je nadležna za graničnu kontrolu na aerodromu. Problem su potvrdili i iz uprave aerodroma.

U zvaničnom saopćenju Marechaussee navodi da se radi na otklanjanju kvara, ali da zbog velike gužve na aerodromu duže čekanje i stvaranje redova trenutno nije moguće izbjeći. Dodaju da još nema procjene koliko bi kvar mogao trajati.

Kako je pojasnio portparol ove službe, svi putnici zbog kvara moraju na šalter, gđe pasoše provjeravaju službenici. Svi šalteri su otvoreni, a kontrola se provodi u skraćenom obliku kako bi se redovi što više smanjili.

- Ali to ne uklanja sve redove - rekao je portparol.

Uzrok kvara još se istražuje. Iz Marechaysseej-a ističu da trenutno nema razloga za pretpostavku da se radi o hakerskom napadu, ali naglašavaju da istraga još traje.

Kvar je pogodio putnike koji putuju u zemlje izvan Šengenskog prostora ili iz njih, i to u vrijeme kada je na Schipholu ionako veća gužva nego obično jer u Holandiji traju jesenji školski raspusti. Problemi se odnose i na one koji se nakon odmora vraćaju kući preko ovog aerodroma.

Prema pisanju nizozemskih medija, putnici su u redovima čekali i duže od sat vremena.

Jedan od putnika oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je izneo sumnju da bi incident mogao biti povezan sa hakerskim napadom.

IS THIS A HACKING ATTACK AT AMSTERDAM AIRPORT? Something seems off here at Amsterdam Airport Schiphol. We don’t know what’s happening yet—but we’re right here. Stay tuned for an update! https://t.co/7VTcTcwNu2 — Torben Søndergaard (@TorbenSonder) October 18, 2026

(klix.ba)

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