KOLAPS NA AERODROMU U AMSTERDAMU: Sumnja se na hakerski napad?
NA AMSTERDAMSKOM aerodromu Schiphol jutros su nastali dugi redovi i velike gužve nakon što je otkazao sistem elektronske kontrole pasoša, a putnike sada ručno provjeravaju službenici. Jedan od putnika oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je izneo sumnju da bi incident mogao biti povezan sa hakerskim napadom.
Kvar je počeo u 6 sati ujutro i zahvatio je svih 78 automatskih kapija, takozvanih e-gejtova, potvrdila je Kraljevska maršalska služba, koja je nadležna za graničnu kontrolu na aerodromu. Problem su potvrdili i iz uprave aerodroma.
U zvaničnom saopćenju Marechaussee navodi da se radi na otklanjanju kvara, ali da zbog velike gužve na aerodromu duže čekanje i stvaranje redova trenutno nije moguće izbjeći. Dodaju da još nema procjene koliko bi kvar mogao trajati.
Kako je pojasnio portparol ove službe, svi putnici zbog kvara moraju na šalter, gđe pasoše provjeravaju službenici. Svi šalteri su otvoreni, a kontrola se provodi u skraćenom obliku kako bi se redovi što više smanjili.
- Ali to ne uklanja sve redove - rekao je portparol.
Uzrok kvara još se istražuje. Iz Marechaysseej-a ističu da trenutno nema razloga za pretpostavku da se radi o hakerskom napadu, ali naglašavaju da istraga još traje.
Kvar je pogodio putnike koji putuju u zemlje izvan Šengenskog prostora ili iz njih, i to u vrijeme kada je na Schipholu ionako veća gužva nego obično jer u Holandiji traju jesenji školski raspusti. Problemi se odnose i na one koji se nakon odmora vraćaju kući preko ovog aerodroma.
Prema pisanju nizozemskih medija, putnici su u redovima čekali i duže od sat vremena.
Jedan od putnika oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je izneo sumnju da bi incident mogao biti povezan sa hakerskim napadom.
(klix.ba)
BONUS VIDEO: SRUŠIĆU AVION: Incident na letu Bilund–Tuzla zbog vanrednog sletanja na beogradski aerodrom
Preporučujemo
DRAMA U NEMAČKOJ: Hitna obustava letova na aerodromu, proglašena vanredna situacija
13. 10. 2026. u 13:01 >> 13:21
VIŠE OD 300 RANjENIH, 12 MRTVIH: Pokolj na aerodromu, o svemu se oglasio i Tramp (VIDEO)
11. 10. 2026. u 08:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)