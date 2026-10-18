MAKRON SE ČEŠLJA DOK FRANCUSKA GORI! Francuzi pobesneli jer je predsednik sa suprugom uživao na koncertu Selin Dion (VIDEO)

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron je veče 16. oktobra, uoči velikih protesta u zemlji praćenih neredima, odlučio da sa suprugom provede na koncertu Selin Dion u pariskoj "Plenitud Areni".

foto: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Fotografije i snimci para kako se zabavlja na koncertu postali su viralni, imajući u vidu da protesti besne širom zemlje – razbijeni prozori i izlozi, opljačkane, a ponekad čak i zapaljene radnje samo su neke od mnogih posledica haosa izazvanog neredima.

Makronovi su stigli i otišli ​​neprimećeno, ali ih je publika primetila u loži. Poseta je izazvala burne kritike na društvenim mrežama, a pojavljivanje šefa države na koncertu ocenjeno kao neprikladno usred društvenih tenzija, preneli su francuski mediji.

🇫🇷 Yesterday, Macron was enjoying Céline Dion's concert in Paris alongside his family. Meanwhile, France is descending into CHAOS, with riots, looting, burning businesses, and violent clashes spreading across the country. Judging by his evening plans, the chaos gripping his country doesn't seem to be ruining HIS weekend... Writer: Sol https://t.co/xuW52Yg6wQ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026

Nakon što se video-zapis iz provoda Makronovih proširio društvenim mrežama, Francuzi su počeli da generišu mimove veštačkom inteligencijom.

Snimci pljačke u prodavnicama brenda "Selin" su posebno ironični, budući da su snimljeni su otprilike u isto vreme kada i koncert Selin Dion.

Iako je bio zauzet koncertom, francuski predsednik je ipak na Instagramu posvetio pažnju događajima u zemlji, obećavši da će odgovorni za nasilje tokom protesta biti krivično gonjeni i kažnjeni.

Policiji koja, prema njegovim rečima, garantuje pravo na protest, uputio je "podršku cele nacije".

(RT Balkan)

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