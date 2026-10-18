Svet

MAKRON SE ČEŠLJA DOK FRANCUSKA GORI! Francuzi pobesneli jer je predsednik sa suprugom uživao na koncertu Selin Dion (VIDEO)

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 15:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron je veče 16. oktobra, uoči velikih protesta u zemlji praćenih neredima, odlučio da sa suprugom provede na koncertu Selin Dion u pariskoj "Plenitud Areni".

МАКРОН СЕ ЧЕШЉА ДОК ФРАНЦУСКА ГОРИ! Французи побеснели јер је председник са супругом уживао на концерту Селин Дион (ВИДЕО)

foto: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Fotografije i snimci para kako se zabavlja na koncertu postali su viralni, imajući u vidu da protesti besne širom zemlje – razbijeni prozori i izlozi, opljačkane, a ponekad čak i zapaljene radnje samo su neke od mnogih posledica haosa izazvanog neredima.  

Makronovi su stigli i otišli ​​neprimećeno, ali ih je publika primetila u loži. Poseta je izazvala burne kritike na društvenim mrežama, a pojavljivanje šefa države na koncertu ocenjeno kao neprikladno usred društvenih tenzija, preneli su francuski mediji.

Nakon što se video-zapis iz provoda Makronovih proširio društvenim mrežama, Francuzi su počeli da generišu mimove veštačkom inteligencijom.

Snimci pljačke u prodavnicama brenda "Selin" su posebno ironični, budući da su snimljeni su otprilike u isto vreme kada i koncert Selin Dion.

Iako je bio zauzet koncertom, francuski predsednik je ipak na Instagramu posvetio pažnju događajima u zemlji, obećavši da će odgovorni za nasilje tokom protesta biti krivično gonjeni i kažnjeni. 

Policiji koja, prema njegovim rečima, garantuje pravo na protest, uputio je "podršku cele nacije".

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!

"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"