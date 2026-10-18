MAKRON SE ČEŠLJA DOK FRANCUSKA GORI! Francuzi pobesneli jer je predsednik sa suprugom uživao na koncertu Selin Dion (VIDEO)
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron je veče 16. oktobra, uoči velikih protesta u zemlji praćenih neredima, odlučio da sa suprugom provede na koncertu Selin Dion u pariskoj "Plenitud Areni".
Fotografije i snimci para kako se zabavlja na koncertu postali su viralni, imajući u vidu da protesti besne širom zemlje – razbijeni prozori i izlozi, opljačkane, a ponekad čak i zapaljene radnje samo su neke od mnogih posledica haosa izazvanog neredima.
Makronovi su stigli i otišli neprimećeno, ali ih je publika primetila u loži. Poseta je izazvala burne kritike na društvenim mrežama, a pojavljivanje šefa države na koncertu ocenjeno kao neprikladno usred društvenih tenzija, preneli su francuski mediji.
Nakon što se video-zapis iz provoda Makronovih proširio društvenim mrežama, Francuzi su počeli da generišu mimove veštačkom inteligencijom.
Snimci pljačke u prodavnicama brenda "Selin" su posebno ironični, budući da su snimljeni su otprilike u isto vreme kada i koncert Selin Dion.
Iako je bio zauzet koncertom, francuski predsednik je ipak na Instagramu posvetio pažnju događajima u zemlji, obećavši da će odgovorni za nasilje tokom protesta biti krivično gonjeni i kažnjeni.
Policiji koja, prema njegovim rečima, garantuje pravo na protest, uputio je "podršku cele nacije".
(RT Balkan)
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