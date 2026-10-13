Politika

SKANDAL U REŽIJI BLOKADERA PRED IZBORE! Ista osoba predložena ispred Albanske koalicije i tzv. studentske liste u Knjaževcu

В.Н.

13. 10. 2026. u 20:43

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U KNjAŽEVCU je ista osoba predložena u isto vreme za člana opštinske izborne komisije ispred liste "Albanska koalicija" i za člana biračkog odbora ispred tzv. studentske liste.

СКАНДАЛ У РЕЖИЈИ БЛОКАДЕРА ПРЕД ИЗБОРЕ! Иста особа предложена испред Албанске коалиције и тзв. студентске листе у Књажевцу

Foto: printscreen

Radi se o Zorici Ranđelović, članici Demokratske stranke.

Evo i dokaza...

Jedna osoba na dve liste?! I to ne bilo koje dve, blokaderska i albanska... Prevara u režiji bliskih saradnika.

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