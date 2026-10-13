DO CILJA - 12 KORAKA: U Luksemburgu zatvorene dve trećine pregovaračkih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u EU
Na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu Crna Gora je napravila 21 korak do zatvaranja proeostalih poglavlja (ukupno 33) na putu ka članstvu u Evropskoj uniji koje je planirno da se desi 2028. godine. Danas su zatvorena tri poglavlja -17 (ekonomska i monetarn politika), -18 (statistika) i 19 (socijalna politika i zapošljavanje).
Među poglavljima koja su preostala nalaze se sloboda kretanja robe, finansijske usluge, bezbednost hrane, saobraćajna politika, energetika, porezi, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, pravosuđe i osnovna prava, pravda, životna sredina i klimatske promene, vanjska, bezbednosna i odbrambena politika, te finansijske i budžetske odredbe.
Predsednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je danas da je zatvaranje tri pregovaračka poglavlja potvrda da se može uspešno završiti započeti posao.
- Evropa nije samo naše odredište. Ona je prilika da Crna Gora postane zemlja u kojoj se živi bolje, radi poštenije i budućnost se gradi sa više nade - poručio je Milatović.
I predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdrvila je ztvaranje još tri pregovračka poglavlja sa Crnom Gorom, ističući da je reč o rezultatu napornog rada i izuzetnog evropskog duha građana. Posebno zadovoljstvo istakao je premijer Milojko Spajić koji je rekao da su tri nova poglavlja uknjižena u pregovarački bilans koji broji 2 zatvoreno poglavlje u pregovorima sa EU.
ODA HRVATSKOJ!
Premijer Spjić je odgovarjući na pitanja novinara oko otvorenih pitanja sa Hrvatskom, rekao da bez Hrvatske ne bi zatvorili ova tri poglavlja.
- Mi smo partneri NATO i dugo vremena radimo zajedno. Svakog dana imamo razgovore koji su aktivni, postoji mnogo pitanja i problema, ali siguran sam da će Crna Gora i Hrvatska gledati na bolju budućnost Evrope - poručio je Spajić.
- U ovom trenutku Vlada Crne Gore završila je doslovno sve obaveze iz svoje nadležnosti potrebne za završnu fzu pregovora. Verujem da će se i na ostalim nivoima postići neophodan nivo mudrosti i kompromisa da se obaj proces dovede do samog kraj - kazao je Spajić.
Pošto Crna Gora privremeno zatvori sva pregovaračka poglavlja, sledi konačna provera, a potom i zvršetak ugovora o pristupanju. Nakon toga potrebna je saglasnost institucija –pri čemu Savet Evropske unije mora jednoglasno odobriti prijem. Uz to, neophodno je obezbediti i sglasnost u Evropskom parlamentu. Kada i to bude gotovo, Crna Gora potpisaće ugovor o pristupanju, onda sledi i ratifikacija u svim članicama.
Očekuje se da taj proces bude zvšen u parlamentima 27 članica, mada u pojedinima postoji i opcija održvanja referendum.
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