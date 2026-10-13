Bahčešehir Saleta Đorđevića gazi sve redom: Debitovao Luka Mitrović
Aleksa Avramović solidan.
Košarkaši Bahčešehira nastavili su da ređaju pobede pod vođstvom Aleksandra Saše Đorđevića, pošto su u trećem kolu Evrokupa na svom terenu savladali Manresu rezultatom 100:88.
Turski tim tako je zadržao maksimalan učinak u evropskom takmičenju, sa tri trijumfa iz isto toliko utakmica.
Domaćin je od početka nametnuo svoj ritam i već u prvoj četvrtini postigao 32 poena, čime je stekao dvocifrenu prednost. Manresa je uspevala da ostane u igri tokom većeg dela susreta, ali je pitanje pobednika praktično rešeno krajem treće deonice, kada je Bahčešehir napravio seriju 13:1 i ponovo se rezultatski odvojio.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Markiz Rid sa 22 poena, dok je Malakaj Flin dodao 16. Mateuš Ponjitka i Tajler Kavana završili su meč sa po 12 poena. U ekipi Manrese najviše se istakao Timi Alen sa 21 poenom.
Aleksa Avramović je za 16 minuta na parketu postigao sedam poena, dok je Luka Mitrović debitovao za turski klub i upisao tri poena i pet asistencija.
Đorđevićev tim nalazi se u odličnoj seriji od početka sezone, u kojoj još uvek ne znaju za poraz.
Turski sastav je u dosadašnjem periodu savladao Fenerbahče, Romu, Čajirovu, Botevgrad i Karšijaku, a pobedom nad Manresom nastavio je niz uspešnih rezultata. Posle tri odigrana kola, Bahčešehir je jedina ekipa u Grupi D Evrokupa sa maksimalnim učinkom, dok Manresa ima jednu pobedu i dva poraza.
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