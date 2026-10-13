CRNA RUPA IZBACUJE MLAZ MATERIJE GOTOVO PRAVO KA ZEMLJI: Astronomi otkrili kakva je to materija
ASTRONOMI su na udaljenosti od oko 12.000 svetlosnih godina od Zemlje, u delu Mlečnog puta zaklonjenom međuzvezdanom prašinom, otkrili binarni sistem koji sadrži crnu rupu sposobnu da stvara snažne mlazeve materije, od kojih je jedan usmeren gotovo direktno ka našoj planeti.
Ovo je pokazalo najnovije istraživanje u kojem su učestvovali i italijanski radio-teleskopi, prenela je danas agencija Adnkronos.
Ova jedinstvena konfiguracija mogla bi da potvrdi fenomen predviđen pre više od trideset godina, a koji je do sada bilo teško dokazati posmatranjem. Reč je o postojanju takozvanih „mikroblazara“, umanjenih verzija nekih od energetski najmoćnijih objekata u svemiru.
OTKRIĆE SISTEMA IRAS 18293−0941
Ovaj izvor koji stvara snažne mlazeve materije, označen kao IRAS 18293−0941, proučavao je međunarodni tim predvođen astrofizičarem Žozepom Martijem sa španskog Univerziteta u Haenu, a rezultati su objavljeni u naučnom časopisu „Astronomy & Astrophysics“.
Uočeni sistem se sastoji od masivne zvezde i crne rupe koje kruže jedna oko druge u periodu od 11,38 dana, pri čemu istovremeno materija koja se odvaja od zvezde napaja dva suprotno usmerena mlaza, koji dostižu brzine bliske 75 procenata brzine svetlosti.
Kako se navodi, mlaz usmeren ka Zemlji je vidljiv, dok se suprotni mlaz otkriva samo zahvaljujući „vrućoj tački“ nastaloj njegovim udarom u molekularni oblak.
MIKROBLAZARI KAO UMANjENE VERZIJE BLAZARA
Blazari su aktivna galaktička jezgra koja pokreću supermasivne crne rupe, sposobna da stvaraju mlazeve čestica koji se kreću kroz svemir brzinama bliskim brzini svetlosti. Kada je jedan od tih mlazeva usmeren ka Zemlji, zračenje deluje znatno pojačano usled relativističkih efekata, što ove izvore čini posebno sjajnim i zanimljivim za proučavanje visokoenergetskih fenomena.
Astrofizičari već decenijama pretpostavljaju da bi sličan mehanizam mogao da se odvija u binarnim sistemima u našoj galaksiji, gde crna rupa zvezdane mase oduzima materiju od prateće zvezde. Ovi objekti, poznati kao mikrokvazari, klasifikuju se kao mikroblazari kada je jedan od njihovih mlazeva usmeren gotovo direktno ka posmatraču.
U posmatranjima su učestvovale i antene prečnika 32 metra italijanskog Nacionalnog instituta za astrofiziku, smeštene u mestu Medičini blizu Bolonje, kao i u Notu na Siciliji, navela je agencija.
ZNAČAJ ZA PROUČAVANjE CRNIH RUPA
Naučni značaj ovog otkrića ne leži u nekoj potencijalnoj opasnosti po Zemlju, budući da orijentacija mlaza prvenstveno odražava geometrijsku konfiguraciju koja pojačava uočeno zračenje, već u prilici da se prouče procesi u našoj galaksiji koji su analogni onima što pokreću aktivna galaktička jezgra, često udaljena milijardama svetlosnih godina.
Ukoliko se potvrdi priroda objekta IRAS 18293−0941, astronomi će dobiti pristup retkoj „prirodnoj laboratoriji“ za proučavanje ponašanja crnih rupa, nastanka relativističkih mlazeva i mehanizama odgovornih za ubrzavanje nekih od najenergičnijih čestica u Mlečnom putu.
(sputnikportal.rs)
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