CRNA RUPA IZBACUJE MLAZ MATERIJE GOTOVO PRAVO KA ZEMLJI: Astronomi otkrili kakva je to materija

ASTRONOMI su na udaljenosti od oko 12.000 svetlosnih godina od Zemlje, u delu Mlečnog puta zaklonjenom međuzvezdanom prašinom, otkrili binarni sistem koji sadrži crnu rupu sposobnu da stvara snažne mlazeve materije, od kojih je jedan usmeren gotovo direktno ka našoj planeti.

Foto: Sascha Winter/Panthermedia/Profimedia

Ovo je pokazalo najnovije istraživanje u kojem su učestvovali i italijanski radio-teleskopi, prenela je danas agencija Adnkronos.

Ova jedinstvena konfiguracija mogla bi da potvrdi fenomen predviđen pre više od trideset godina, a koji je do sada bilo teško dokazati posmatranjem. Reč je o postojanju takozvanih „mikroblazara“, umanjenih verzija nekih od energetski najmoćnijih objekata u svemiru.

After nearly 35 years of searching, astronomers have found the first microblazar in the Milky Way—a miniature version of the cosmic searchlights that usually sit at the centers of distant galaxies. The object is IRAS 18293−0941, a binary system about 12,000 light-years away. At its heart is a stellar-mass black hole, roughly ten times the mass of the Sun, orbiting a hot companion star every 11.4 days. It strips gas from that star, feeds an accretion disk, and launches two opposing jets of plasma. One of them points almost straight at Earth and moves at about three-quarters the speed of light. That alignment is what turns an ordinary microquasar into a microblazar: the jet is aimed at us, so relativistic beaming makes the source look unusually bright and one-sided. A blazar is the same idea on a galactic scale. A supermassive black hole swallows huge amounts of matter and fires jets; when one jet faces Earth, the object flares like a lighthouse. Microblazars run on the same physics, only faster. Processes that take thousands of years around a giant black hole play out here in days—a sped-up recording of the same engine. The system had been sitting in the 1983 IRAS infrared catalog all along. Dust hid it in visible light, and earlier candidates turned out to lie outside the Galaxy. Modern radio telescopes settled the case: a compact, bright source inside the Milky Way, a one-sided jet confirmed by the European VLBI Network, and a match between the radio position and the star. The sharper twist is next door. The counter-jet slams into a dense molecular cloud and inflates a bubble about 100 light-years wide. At the edge sits a hot spot, right beside the ultra-high-energy gamma-ray source LHAASO J1831−1007u*. Models suggest the collision can accelerate particles to peta-electronvolt energies—on the order of a hundred times what the Large Hadron Collider reaches. If protons really hit that cloud, the impacts can produce gamma rays above 100 tera-electronvolts. It is a natural particle accelerator in our own backyard: the same extreme physics seen in blazars at the edge of the observable universe, only close enough to watch in fast-forward. The results are reported in Astronomy & Astrophysics (doi:10.1051/0004-6361/202661105). — Black Hole (@konstructivizm) October 9, 2026

OTKRIĆE SISTEMA IRAS 18293−0941

Ovaj izvor koji stvara snažne mlazeve materije, označen kao IRAS 18293−0941, proučavao je međunarodni tim predvođen astrofizičarem Žozepom Martijem sa španskog Univerziteta u Haenu, a rezultati su objavljeni u naučnom časopisu „Astronomy & Astrophysics“.

Uočeni sistem se sastoji od masivne zvezde i crne rupe koje kruže jedna oko druge u periodu od 11,38 dana, pri čemu istovremeno materija koja se odvaja od zvezde napaja dva suprotno usmerena mlaza, koji dostižu brzine bliske 75 procenata brzine svetlosti.

Kako se navodi, mlaz usmeren ka Zemlji je vidljiv, dok se suprotni mlaz otkriva samo zahvaljujući „vrućoj tački“ nastaloj njegovim udarom u molekularni oblak.

Capturando el movimiento de cometa 161P/Hartley-IRAS Observado el 9 de oct a 85M de km de la Tierra. ¡En solo 90 minutos se desplazó más de 100.000 km respecto al fondo estelar! Viaja a 10,7 km/s y muestra una hermosa coma verdosa por emisiones de gas. @PlanetarioMad #cielosESA https://t.co/mGIl7Zatjt — Alfonso Jose Merino (@AlfonsoJoseMer1) October 12, 2026

MIKROBLAZARI KAO UMANjENE VERZIJE BLAZARA

Blazari su aktivna galaktička jezgra koja pokreću supermasivne crne rupe, sposobna da stvaraju mlazeve čestica koji se kreću kroz svemir brzinama bliskim brzini svetlosti. Kada je jedan od tih mlazeva usmeren ka Zemlji, zračenje deluje znatno pojačano usled relativističkih efekata, što ove izvore čini posebno sjajnim i zanimljivim za proučavanje visokoenergetskih fenomena.

Astrofizičari već decenijama pretpostavljaju da bi sličan mehanizam mogao da se odvija u binarnim sistemima u našoj galaksiji, gde crna rupa zvezdane mase oduzima materiju od prateće zvezde. Ovi objekti, poznati kao mikrokvazari, klasifikuju se kao mikroblazari kada je jedan od njihovih mlazeva usmeren gotovo direktno ka posmatraču.

U posmatranjima su učestvovale i antene prečnika 32 metra italijanskog Nacionalnog instituta za astrofiziku, smeštene u mestu Medičini blizu Bolonje, kao i u Notu na Siciliji, navela je agencija.

ZNAČAJ ZA PROUČAVANjE CRNIH RUPA

Naučni značaj ovog otkrića ne leži u nekoj potencijalnoj opasnosti po Zemlju, budući da orijentacija mlaza prvenstveno odražava geometrijsku konfiguraciju koja pojačava uočeno zračenje, već u prilici da se prouče procesi u našoj galaksiji koji su analogni onima što pokreću aktivna galaktička jezgra, često udaljena milijardama svetlosnih godina.

Ukoliko se potvrdi priroda objekta IRAS 18293−0941, astronomi će dobiti pristup retkoj „prirodnoj laboratoriji“ za proučavanje ponašanja crnih rupa, nastanka relativističkih mlazeva i mehanizama odgovornih za ubrzavanje nekih od najenergičnijih čestica u Mlečnom putu.

(sputnikportal.rs)

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