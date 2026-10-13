"SMUČIŠE SE SVAKOM PRISTOJNOM U SRBIJI" Vučić: Naši protivnici imaju neobjašnjivu želju stalno da nekog napadaju, prete

PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru govorio je i o putevima koji su urađeni i koji treba da se urade, ali i upozorio na opasnost blokada.

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- Naši protivnici imaju neobjašnjivu želju stalno da nekog napadaju, prete. Smučiše se svakom pristojnom u Srbiji. Gore je bilo kada su ćutaliposle krvničkog udarca u glavu Ljiljani Cvetković . U valjevu su žene polivali vodom i čupali za kosu. Gde ste to naučili? Kada je to bilo kod nas? gde ste to rasli, kako je moguće da vam to neko opravdava i da ne umete da kažete izvinite? Imaju poseban pik na žene, jer znaju da veliki broj žena glasaju za Ujedinjenu Srbiju , da glasaju za ozbiljnost, odgovornost. I sad bi da tuku žene, kakvi ljudi... - rekao je on.