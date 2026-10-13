Politika

VUČIĆ ODGOVORIO NA NAPADE: Kažu da sam uništio Srbiju, a neka mi kažu u kojoj je to oblasti danas lošije

Novosti online

13. 10. 2026. u 15:33

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Aleksandar Vučić, nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra, osvrnuo se na kritike koje su upućivane na njegov račun, ističući da nikada nisu bile potkrepljene konkretnim argumentima.

ВУЧИЋ ОДГОВОРИО НА НАПАДЕ: Кажу да сам уништио Србију, а нека ми кажу у којој је то области данас лошије

Foto: Printskrin Informer TV

- Ovaj ljigavac, monstruozni tip koji je uništio Srbiju. To ste slušali hiljadu puta, od svakog onog voditelja na N1, svih tih opskurnih likova koji su svakoga dana sipali mržnju. I nikada niste čuli nijedan razlog- rekao je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra i dodao:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- A tačno mi recite u kojoj sferi društvenog života je Srbija uništena. Da li nam je lošija situacija u zdravstvu ili bolja? Stotinu puta je bolja. Izgradili smo preko 250 objekata, oni nula objekata. Puteva više smo uradili mi za 12 godina nego u prethodnih 70 godina što je urađeno.

Posebno se osvrnuo na izgradnju železničke infrastrukture i povećanje broja zaposlenih.

- O prugama da ne govorim. Imamo 500.000 više formalno zaposlenih nego što smo imali tad. Pa tačno u kojoj to sferi je lošije?, postavio je Vučić pitanje na koje blokaderi nemaju odgovor.

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