"NEMAŠ MRVE OBRAZA" Gospođa "rešila" studentskog svedoka Šarovića
VODITELj Nemanja Šarović, koji podržava SL, dobio je svojevremeno lekciju od jedne gospođe dok je radio prilog za KTV.
Ona mu je poručila da "nema mrve obraza".
- Laješ o narodu svom, pljuješ narod svoj - kazala je ona Šaroviću.
Kad je demantovao da je pljuvao ćacije, poručila mu je da "ne s*re".
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