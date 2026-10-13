Politika

"NEMAŠ MRVE OBRAZA" Gospođa "rešila" studentskog svedoka Šarovića

Novosti online

13. 10. 2026. u 15:32

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VODITELj Nemanja Šarović, koji podržava SL, dobio je svojevremeno lekciju od jedne gospođe dok je radio prilog za KTV.

НЕМАШ МРВЕ ОБРАЗА Госпођа решила студентског сведока Шаровића

bez straha/printscreen

Ona mu je poručila da "nema mrve obraza".

- Laješ o narodu svom, pljuješ narod svoj - kazala je ona Šaroviću.

Kad je demantovao da je pljuvao ćacije, poručila mu je da "ne s*re".

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