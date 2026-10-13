"NEMAŠ MRVE OBRAZA" Gospođa "rešila" studentskog svedoka Šarovića

VODITELj Nemanja Šarović, koji podržava SL, dobio je svojevremeno lekciju od jedne gospođe dok je radio prilog za KTV.

bez straha/printscreen

Ona mu je poručila da "nema mrve obraza".

- Laješ o narodu svom, pljuješ narod svoj - kazala je ona Šaroviću.

Kad je demantovao da je pljuvao ćacije, poručila mu je da "ne s*re".

Gospođa rešava raštimovanog novinara. https://t.co/U4XbbTlhuH — Srbijanka Jovanović (@SrbijankaJp6vz) October 12, 2026