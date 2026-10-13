VUČIĆ O PAJTIĆU I BLOKADERIMA: Za tri dana isplivalo sve ono što smo znali ali nekako se ćutalo

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obratio se uživo pratiocima na Tik Toku i Instagramu.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Ono što je mnogo važnije od budalastih laži, čuli smo njihov program. Njihov program za zdravstvo je razlika između jednofazne i trofazne struje. nit znaju šta bi rekli niti iko išta razume. Žele da pokažu po svaku cenu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće jer imaju podršku spolja - rekao je Vučić.

Kazao je da je znao da je Pajtić jedan od ključnih ljudi.

- Jutros smo videli dokaze. Došli smo da suštine, oni hoće povratak Demokratske stranke - naveo je.

- Za tri dana isplivalo sve ono što smo znali od ranije - rekao je.

- Večeras ću da govorim o šest stubova za istok Srbije. Za mene je važno da put Paraćin-Zaječar- Negotin da uradimo u narednih 7-8 godina. Moramo da ojačamo Sokobanju, Boljavac, Zaječar... Važno je da izgradimo brzu saobraćajnicu, ona bi išla Patraćin- Zaječar - Negotin. Želim da podstaknemo velike investicije - kazao je Vučić i istakao da je to velika i važna stvar za građane.

- Kada uradimo ovaj put, uz prugu, onda će to sa jačanjem Prahova, sa svim ostalim što radimo, onda smo uvezali ceo istok Srbije u najbolje puteve - naveo je Vučić.

Kazao je da mu je žao političkih protivnika, pa čak i da pobede.

- Toliko neznanja, gluposti, neinventivnosti... Onda slušate Kokanovića stručnjaka. Kad jedan Kokanović.

Vučić je dodao i da mu dođe žao njegovih političkih protivnika pa je pomenuo da je treći na listi onaj što je bio u fontani, pijan se svađao s prolaznicima, koji su mu govorili da je to ukras, a ne tuš, a bolje da se polio vodom, ohladio...

Aleksandar Vučić pozvao je građane da večeras dođu na skup u Zaječaru i najavio da će tokom posete obići škole i puteve kako bi se lično uverio šta je do sada urađeno.

- Nikome ništa nisam najavljivao, pa ću da upadnem i u neku opštinu, jer verujem da u 15 ili 16 časova neću nikoga naći na poslu – rekao je Vučić.

Najavio novine u zdravstvu

Dok je vozio svoju škodu, našalio se na račun automobila, rekavši da "ovaj sijuks Balkan drndalek odlično vozi“.

Najavio je i da će uskoro obavestiti javnost o važnim novinama u zdravstvu, posebno kada je reč o inovativnim lekovima, što će, kako je istakao, mnogo značiti roditeljima bolesne dece.

- Sutra su Šabac i Lazarevac, pripremamo se za Novi Sad, gde će biti veliki skup. Biće i jedno veliko iznenađenje, ali neću da otkrivam o čemu je reč – poručio je Vučić.

Vučić od početka izborne kampanje obilazi Srbiju za volanom svoje škode, a današnjom vožnjom nastojao je da demantuje tvrdnje političkih protivnika da za putovanja po zemlji koristi helikopter.

On je jutros na društvenim mrežama najavio novo uključenje uživo, uz ironičnu poruku: U 13.15 uživo iz Vučićevog helikoptera na Tiktoku i Instagramu. Vidimo se!

"Baš je glup spot, video sam na RTS"

Baš je glup spot, video sam na RTS, rekao je Vučić na pitanje o spotu studentske liste pa primetio da nema ni seljaka ni radnika koje ne vole: "Radnika nemoj da pitaš ni za šta". Kazao je doduše da su pomenuti poljoprivrednici, ne daj Bože da su rekli seljak, a da se zainteresuju za radnika ni za živu glavu.

- Namerno su izostavili radnika i seljaka, kazao je Vučić pojasnivši da ne vole da vide mladog momka i devojku kako rade i vole da rade.

500 evra za glas dajemo?

Aleksandar Vučić osvrnuo se i na optužbe da se biračima navodno nudi po 500 evra za glas, odbacujući takve tvrdnje kao neistinite i besmislene.

Na pitanje da je BIRN objavio svedočenje nekog navodnog insajdera koji tvrdi da građani za glas SNS-u dobijaju 500 evra, Vučić kaže:

- Čekaj, čekaj, 500 evra se plaća glas? Hajde samo razmislite, kakva je to bolest, a svaki put isto! Pred svake izbore isto, svaki put imaju po 5 insajdera, i svaki put mi moramo da plaćamo glasove.

- Niko za nas nije, za njih su svi, ali mi ćemo novcem, valjda, da se takmičimo. Hajde samo saslušajte: ako dobijemo 2 miliona glasova, blizu 2 miliona, tako nešto, puta 500 evra, znate li koliko je to u parama?

- To vam dođe tačno milijarda. Tačno milijarda evra. Je l' vi ljudi razumete? Milijarda evra. Vidite da oni nisu normalni. Vidite da oni nisu svoji, nisu čisti u glavu. Milijarda evra. E, to vam dovoljno govori o njihovoj istini, ali i o njihovoj panici. Uznemirili se, spoljni sponzori, rekli: "Sad morate po svaku cenu, na svaki način... Lažite sve što stignete. Kako god vam padne na pamet. Lažete, i to je to. Ali u laži su kratke noge. Lagali ste i za helikopter, lagali ste za Jovanjicu, lagali ste za zvučni top, lagali ste za Sarajevo Safari. Lažete za sve što stignete.

- A šta kažu, davao im pare ko? Ja, Andrej? Nepoznati likovi? A, pa dobro... Ljudi, biće toga još, voziću se ja i u svemirskom brodu, ne bi li dokazali da sam nešto zloupotrebio i nešto napravio.

- Što se vas tiče, pristojnih ljudi, ja ću da nastavim da se vozim u ovom škoda Balkan drndalek, da obilazim narod, a vi se spremajte da ih pobedimo. Da ih pobedimo čisto. I ne pričajte, i ne govorite o njihovim nemirima, uopšte ne brinite za to. Niti imaju snage, niti bilo šta.

- Samo razmišljajte o glasovima. I pozovite svakoga da izađe na izbore. Za nas je najvažnije da ljudi izađu na izbore. Da ne ostanu kod kuće. Da ne kažu: "E, biće ovaj ovako i onako, biće ovo. .. Ne. Neće biti. Teška utakmica, veoma neizvesna. Važno je da svako izađe na izbore, zaključio je Vučić za volanom škode na putu za Zaječar.

(24sedam)