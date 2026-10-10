MALI UPOZORAVA POSLE NAPADA NA DINU VUČINIĆ: Šta bi bilo da ovakvi dođu na vlast i počnu da tuku žene?!
SINIŠA Mali, potpredsednik SNS, obilazeći Srbiju, posetio je Oplenačku berbu, gde je govorio o napadu na Dinu Vučinić u Novom Sadu.
Mali je izjavio da je to sramotno i da je to nastavak blokaderske politike, i da oni jedino znaju za nasilje.
- Ne samo da osuđujem, želim da to građani vide jer se ti ljudi sada javljaju da "de fakto" preuzmu vlst. Zapitajte se kako bi izgledala Srbija sa onima koji sada tuku žene a nisu na vlasti, šta bi bilo da dođu na vlast - naglasio je Mali.
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