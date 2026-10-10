SRDANOVIĆ OD DVE GARAŽE SEBI NELEGALNO NAPRAVIO JOŠ JEDAN STAN: Šta bi tek uradio da se dočepa vlasti?

NOSILAC blokaderske liste Ilija Srdanović ilegalno je od dve garaže u prizemlju zgrade sebi napravio još jedan stan, pokušavši da ga sakrije gustim žbunjem - potpuni hit!

Foto: Printskein/Jutjub/NOVA S

Dokumentacija i fotografije sa lica mesta otkrivaju skandalozne razmere bahatosti u režiji onih koji bi da vode državu, a koji privatne kvadrate i imovinu grade kršeći sve moguće zakone Republike Srbije!

Informer je došao do najnovijih informacija koje potpuno otkrivaju bezobzirnost i bahatost nosioca blokaderske liste. Naime, kako se vidi u dokumentima u koje je Informer imao uvid, u podnožju zgrade gde Srdanović već poseduje jedan prijavljeni stan, nosilac blokaderske liste u svom posedu ima i dve garaže - svaka površine 14 kvadratnih metara.

Međutim, umesto da u njima drži vozila, što je namena garaže, Srdanović je odlučio da prekrši zakon, spoji prostore i od njih načini nelegalni stambeni objekat!

Treba da se zapitamo - koliko bi za njih važio bilo koji zakon, ako se dočepaju vlasti - kada oni i sada rade šta im padne na pamet.

Fotografije potvrđuju da je Srdanović u četvrtak viđen upravo na izlazu iz ovog svog nelegalnog "stana" skrivenog iza šiblja, odakle se lagodno uputio na tribinu licemerno držeći lekcije onima čije zakone svakodnevno gazi!

Srbija je ovim još jednom videla pravo lice blokaderske elite - puna usta poštenja, a u praksi divlja gradnja, uzurpirane garaže i bezakonje bez pardona!

Podsetimo, javnost je već ostala u šoku nakon otkrića da prvi na blokaderskoj listi ima kuću u Hrvatskoj.

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