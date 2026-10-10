Politika

VUČEVIĆ OŠTRO OSUDIO NAPAD NA DINU VUČINIĆ: Blokaderi gube i poslednji promil pristojnosti! (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 14:08

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LIDER naprednjaka poručio je da nasilje nad ženama ne sme biti tolerisano.

ВУЧЕВИЋ ОШТРО ОСУДИО НАПАД НА ДИНУ ВУЧИНИЋ: Блокадери губе и последњи промил пристојности! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

Lider naprednjaka Miloš Vučević osudio je jezive pretnje Dini Vučinić istićući da je to još jedan napad blokadera na žene. 

-Još jedan napad na žene od strane blokadera. Sinoć je meta ili žrtva bila jedna od naših kandidata Dina Vučinić. Još jednom su pokazali ne samo da gube strpljenje i da su sve nervozniji, već pre svega da gube i poslednju česticu i promil pristojnosti i normalnosti u ponašanju. Svaki napad na ženu je napad na sve naše majke. Napad na ženu je nešto ne sme i ne može biti tolerisano. Očekujem naravno reakciju nadležnih organa, ali pre svega očekujem reakciju građana Srbije na sve ovo što se dešava. Na nasilje, na nasilje nad ženama. Pravo mesto za reakciju naroda je 25. oktobar kada građani odlučuju o sudbini Srbije - rekao je Vučević.

(24 Sedam)

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