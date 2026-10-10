ISTINA IZAŠLA NA VIDELO: U kampanji studentske liste učestvuju glumci koji su bojkotovali film o pokolju srpske dece u Jasenovcu! (VIDEO)
RAZOTKRIVENA je surova istina koju uličarski pokret po svaku cenu pokušava da sakrije od naroda.
Kada pažljivo pogledate ovaj snimak, shvatićete jedinu i pravu suštinu. Studente u blokadi podržavaju isključivo oni koji mrze sopstvenu državu i otvoreno rade za tuđe, strane interese.
U kampanji studentske liste učestvuju glumci koji su bojkotovali film o pokolju srpske dece u Jasenovcu i drugim logorima NDH.
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Ako sada, kada su opozicija, imaju ovakav odnos prema stradanju našeg naroda u Drugom svetskom ratu, onda zamislite tek kako bi se prema ovom pitanju odnosili da su vlast.
Ovde ne samo da imamo one koji su bojkotovali film o poklanoj srpskoj dečici Jasenovca već neki od njih govore da je u istom tom filmu tendenciozno prikazana mržnja ustaša prema Srbima.
Da li je moguće da bilo ko u Srbiji nešto ovako može da izgovori? Odnos prema stradanju Srba u NDH mora biti polazna tačka svake naše politike.
Oni koji su spremni da gaze po kostima naših jasenovačkih mučenika ne bi smeli ni mesnu zajednicu da vode, a naročito ne državu. Razmislite o tome kada budete glasali 25. oktobra.
Zato je poruka građana jasna:
Za ovakvu štetočinsku listu i sluge tuđih interesa nijedan pravi Srbin nikada neće glasati.
(24 Sedam)
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