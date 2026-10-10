Politika

ISTINA IZAŠLA NA VIDELO: U kampanji studentske liste učestvuju glumci koji su bojkotovali film o pokolju srpske dece u Jasenovcu! (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 14:04

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RAZOTKRIVENA je surova istina koju uličarski pokret po svaku cenu pokušava da sakrije od naroda.

ИСТИНА ИЗАШЛА НА ВИДЕЛО: У кампањи студентске листе учествују глумци који су бојкотовали филм о покољу српске деце у Јасеновцу! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin 24 Sedam

Kada pažljivo pogledate ovaj snimak, shvatićete jedinu i pravu suštinu. Studente u blokadi podržavaju isključivo oni koji mrze sopstvenu državu i otvoreno rade za tuđe, strane interese.

U kampanji studentske liste učestvuju glumci koji su bojkotovali film o pokolju srpske dece u Jasenovcu i drugim logorima NDH.

Video možete pogledati klikom OVDE!

Ako sada, kada su opozicija, imaju ovakav odnos prema stradanju našeg naroda u Drugom svetskom ratu, onda zamislite tek kako bi se prema ovom pitanju odnosili da su vlast.

Ovde ne samo da imamo one koji su bojkotovali film o poklanoj srpskoj dečici Jasenovca već neki od njih govore da je u istom tom filmu tendenciozno prikazana mržnja ustaša prema Srbima.

Da li je moguće da bilo ko u Srbiji nešto ovako može da izgovori? Odnos prema stradanju Srba u NDH mora biti polazna tačka svake naše politike.

Oni koji su spremni da gaze po kostima naših jasenovačkih mučenika ne bi smeli ni mesnu zajednicu da vode, a naročito ne državu. Razmislite o tome kada budete glasali 25. oktobra.

Zato je poruka građana jasna:

Za ovakvu štetočinsku listu i sluge tuđih interesa nijedan pravi Srbin nikada neće glasati.

(24 Sedam)

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