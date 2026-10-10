Politika

VUČIĆ POSLE VELIKOG SKUPA U LESKOVCU: Idemo da ih pobedimo najubedljivije do sada!

В.Н.

10. 10. 2026. u 13:52

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenoj mreži Instagram posle velikog skupa liste u Leskovcu.

ВУЧИЋ ПОСЛЕ ВЕЛИКОГ СКУПА У ЛЕСКОВЦУ: Идемо да их победимо најубедљивије до сада!

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Idemo da ih pobedimo najubedljivije do sada!

Hvala, Leskovčani!

Živeo jug Srbije, živela Srbija! - napisao je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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