VUČIĆ POSLE VELIKOG SKUPA U LESKOVCU: Idemo da ih pobedimo najubedljivije do sada!

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da će danas boraviti u Jablaničkom okrugu i da je mnogo srećan što može vreme da provodi sa vrednim i običnim ljudima i dodao da politički protivnici ne mogu da ga pobede, te zato govore da je dezintegrisana ličnost, ali da će pobediti, zbog građana Srbije koji zaslužuju bolje od toga.