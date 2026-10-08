Politika

SKANDAL! Nikezić mahao cigaretama tokom debate, voditeljka ga prekinula: "Nemojte da reklamirate cigarete" (VIDEO)

T.J.

08. 10. 2026. u 22:58

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DUŠAN Nikezić je tokom ekonomske debate na RTS-u pokazao paklicu cigareta.

СКАНДАЛ! Никезић махао цигаретама током дебате, водитељка га прекинула: Немојте да рекламирате цигарете (ВИДЕО)

Foto: Printskrin RTS

Voditeljka emisije ga je odmah prekinula i upozorila:

- Nemojte da reklamirate cigarete u ovom programu, to ne dopuštamo - rekla je ona.

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