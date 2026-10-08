MALI: Dve osobe govore i daju nam savete, a zaradili milione, a Srbiju uništili
MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali, Dejan Šoškić, Marko Nikezić i Miloš Jovanović učestvuju u debati na RTS-u.
- Govori osoba koja je blokirala fakultete dve godine unazad. Nemate vi obračun sa beogradskim Univerzitetom, nego imate blokadu. Dakle, imali ste priliku da čujete Nikezića i Šoškića, dve osobe koje su upravljae ekonomskom politikom do 2012. godine. Od istorijske nezaposlenosti, do nikad nižuh plata i penzija. Znate zašto? Jer su se našli pametni, imali su priliku u svoje vreme i pokazali su se kako ne znaju. Oni bi sad na neki drugačiji način. U julu mesecu ove godine, Šoškiću, rekli ste da dinar treba da pada, da su plate visoke. Malopre ste rekli da je de ovašeg programa je industrija znanja, govori Šoškić koji je kandidta za predsednika vlade liste koja je blokirala Univerzitete, škole. Ne biste doveli beogradski Univerzitet na najniže grane. Kako vas nije sramota? Blokirali ste sve i sad priočate o tome kako treba investirati. Vi Nikeziću, govorite o korupciji, za vašte vreme 619 miliona evra zaradaio Đilas. Šoškić zaradio milione kao guverner, dok ste vodili javne finansije - kaže Mali
- Ulaganje koje imate sada, da se predstavite, da podignite vaš BDP, da predstavire Srbiju 2027. Na osnovu toga da imate nikad vrži ekonomski razvoj. Zato smo predstavili program Srbija 2020-2028. i 2028-30. Problem ove dvojice gospodina ovde je đto žive u svom bablu da njima bude bolje, a građanima lošije. Stopa rasta od 4 odsto iduće godine. Trojica ste protiv jednoga. Na portalu javnih nabavki svaka javna nabavka se provodi transparento preko tog portala. Imate 130 nabavki i ljudi se javljaju preko centralizovanog portala. Građani, pogubna politika Šoškića i Nikezića, ostavila je zaposle u Železari Smederevo bez posla, u RTB-u bez posla. Samo odgovorna politika Aleksandra Vučića omogućila je Srbija radi - kaže Mali.
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