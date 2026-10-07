PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" gostuje na Informer TV.

Foto: Printskrin Informer TV

Gostovanje Aleksandra Vučića

- Ne verujem da je u Pančevu bilo 15.000 ljudi. Neki ljudi tako kažu. Bilo je divno. Ljudi kod nas vole tri na karte. Ljudi moraju da kažu 300.000, 500, 600. Kao kad skupljaju potpise. Ne znam čemu to - istakao je Vučić.

- Ovo će biti neizvesna i teška utakmica, što je logično. Ne treba to ljudi da misle jer su oni mudri, nego su se ujedinili svi koji su protiv. Potreli su svaku ideju, princip, idemo na izbore jer mrzimo jednog čoveka, da ga srušimo iako nema funkciju. Ne nudimo ništa. To je sramota čitati - onaj njihov program. To je na nivou deteta od 14 godina i ono bi bolje sastavilo. Svaku debatu su izgubili, na druge neće da idu. Mnogo je para ušlo za rušenje države. Ako vi date milijardu i trista miliona za kablovski sektor, date preko 5 milijardi evra. Kada to sve date, nije se lako tome suprtostaviti. Nemate ni argumentaciju sa druge strane. Pojedinačno, kao pripadnike jedne stranke, mogao sam da kažem da smo najsnažniji. Svi su se udružili, bio sam iznenađen odlukom socijalista, njihovo pravo. Karić, pa ovaj, pa onaj da oduzimaju glasove. Da izgubimo 6 ili 7 posto. Videli ste kako odustaju jedni, pa drugi, izborna nevidljiva ruka iz povlači iz utakmice. Prihvaćena lista od strane RIK-a Parandilović, Aleksić, Ćuta, pa povučena. Čestitam Đilasu i ovima što su ostali, iako znate šta mislim o njima, jer su ostali da se bore za svoje ideje - kaže on.

Stepinac im kao vladika Nikolaj

- Više mrze Vučića od Kurtija. Briga ih za KiM. Imate nastavnike u Valjevskoj gimnaziji, vladika Nikolaj je vezan za Lelić, za Valjevo, ne postoji nijedna ličnost koja nije vezana. Bakić kaže da je Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. Nemaju problem sa tim. Glasaćemo za to da je vladika Nikolaj Alojzije Stepinac - ističe Vučić.

Hoće da cepaju Vojvodinu

- Značajn deo ljudi u Valjevu kaže da ih to ne zanima. Bakić je ideološki lider "Studentske" liste. Čanak se ne hvata za nos, ovo su njegovi ideološki poslušnici na severu Srbije. Stavio je pozivni broj na Vojvodinu. Predložio da se zemlja naša zove Republika Srbija i Vojvodina. Možemo da damo Srbiji Surčin, a sve drugo pripada Vojvodini pšto je sa druge strane Save. I on i Pajtić su ideolozi i Jovo Bakić, iznad svih njih je Plenum. Ne znate ko je Plenum. Ne znate ko ga plaća. Važno je da nešto sruši - kaže Vučić.

Nasilnici, naročito prema ženama

- Mateja Nikolić napao Anđelu Milosavljević večeras u Nišu. Imaju pik na žene. Ljudi su krenuli da se suprotstavljaju.

Bez programa, jedini cilj srušiti državu

- Razmišljao sam o tome bezbroj puta. reći ću vam gde svi mi grešimo. Podsetiću vas na 1996/1997, kreću urbani protesti priotiv Miloševića, težak je život, ali prvi put vidimo kako to izgleda kad je spolja inicirano. Svako je pronalazio dovoljan razlog da radi nešto protiv Miloševića, samo tako je mogao biti "in". Bio je teži život i 1992/1993, ali toga nije bilo. Agresija 1999. godine i novi poredak. Apsolutno po diktatu spolja uz sve to što je Milošević grešio, nije razumeo da ne možeš biti samodovoljan. Nije bilo multipolarnosti, domunacija apsolutna Zapada od devedesete do 2005. Imate Ameriku kao neprikosnovenu vojnu i ekonomsku silu i Evropu kao svetionik mira, dobrog života i svega drugog. U januaru 2000., otišao sam na sastanak gde su bili Gorica Gajević, Milomir, Milošević... sprema se za nas ono što je u Hrvatskoj. Nije se dopalo Miloševiću to što sam rekao, nisu imali ništa protiv mene. Šešelj mi je tad rekao "Ma pusti, ko će da glasa za Svilanovića i ove izjdanike". Ja sam rekao "Vojo, glasaće za bilo koga, glasaće protiv svih nas". On je rekao "Nema šanse". Onda je rekao da je to nastupilo zbog svađe radikala i socijalista. Stvarana je emocija i proizvodnjom mržnje kriz različite medije, priče i laži nemogućeg tipa. Marija je ubica, a Marko najbogatiji na svetu jer ima diskotetku u Požarevcu. Znam bar četvoro ovde u studiju koji su bogatiju od Marka Miloševića. To se izlije na ulicu, polovina posle koji su spaljivali Skupštinu kaže koja sam ja budala. Od toga kajanja nema ništa. Ostali smo bez Crne Gore, ostali bez KiM, iz zapadnog ugla, ne našeg. Ostali bez 500.000 zaposlenih. Srbija se diže kao fenuks iz pepela 2012, sa kartom Srbije sa Kosovom - kaže Vučić.

- Kad smo imali poplave u Obrenovcu, morali smo da ispumpavamo iz rudnika. Napravili smo posao od milion i nešto evra da rešimo problem. Majkl Davenport kreće u kampanju i on angažuje sve ove da počnu da rade najstrašnije tekstove protiv mene. Jer sam odlazio u Moskvu, jer će se Srbija izvući, a uvek su imali politiku da svi mali oko Srbije budu jači od nas. Da ih sve ujedine protiv nas. Ja se onda zaprepastim, gde vidim da me krive u tekstu da sam ja imao veze sa ugovorom sa kojim nemam veze. Shvatio sam da je krenula kampanja. U Francuskoj ulici i kad odu Tomislav, Vojislav, pišem saopštenja, spremao sam se za sve to. Moraš da ideš na mere fiskalne konsolidacije, donoisiš zakone. U tom trenutku oni nemaju dovoljno institucionalnog pritiska za negiranje rezultate, moju kriminalziaciju. Moraju da registruju medije u Luksemburgu da to sve sprovedu. Uvek su to kontrolisale strane službe. Tada kreće specijalna operacija. Vučić mora da padne. Vučić ne odgovara Hrvatskoj. Postali su dominantna regionalna sila, sprdali su se ovde sa nama. Naš predsednik je u to vreme govorio kako mu je najvolje da se budi uz pesme Severine, a Oluju nije pominjao. Vučića ne možemo da slomimo da prizna Kosovo. Vučić pomaže Republiku Srpsku, naoružaće Srbiju. Mora da krene rušenje Vučića. Šolak je služio i Đukanoviću i Plenkoviću. Verni sluga. Zapadne službe su mu to naredile. Onda kreće "otac mu nije otac", "imamo albansko đubre na čelu Srbije". "Sin kriminalac". Stavljaju mi sliku oni koji su mu u kuću dolazili. Neću da pričam šta su o Andreju pričalu. Sećate se da je Miki Aleksić rekao "Ovaj momak iz Jovanjice, prvi poziv uputio je Andreju". Rekao je u Skupštini da se prevario. Posle tri godine gde sam ja narko diler, kriminalac, koga više briga? Nema dešnjaka koji pušku drži na levom ramenu, a veštačkom inteligencijom su mi je okačili.Krenule su sve nevladine organizacije da se ujedinjuju, dela zapadnoevropskih, skandinavskih, dela duboke države u SAD. Moram da radi,, da se sastajem sa strancima, mogu da im odgovorim jednom u tri dana u tri rečenice. Pravite specijalne filmove, doveli ste ljudie dotle da im je emocija negativna. O čemu vi pričate, kao momak i devojka kad prestanu da se vole, nisam ništa loše uradio, ali ništa više ne postoji. Tako je sa ljudima. Uništili su me u očima dobrog dela ljudi, rekli da nisam čovek Ne možeš da glasaš za nekoga ko nije čovek. To su radili sve vreme, ono u čemu nisu uspeli i što im nije pošlo za rukom kao sa Miloševićem, nisu uspeli jer smo imali mnogo volje rezultate, iako je Milošević bio neuporedivo harizmatičniji od mene. Mnogo sam više radio od Miloševića. Bio je inteligentniji, šarmantiniji, bolju je dikciju imao, temeljniji sam, vredniji, imam bolje rezultate nego on - ističe Vučić

O kapmpanji i spotu

- N1 nije hteo to da emitiuje. Dobili smo odgovor od njih. Pričamo o spotu. Rekli su ne mogu ga objaviti jer su reči nekulturne. Nismo uzeli nijednu reč koja nije rečena na toj televiziji. Dokle je to išlo, divna deco pevajte "Vučiću, pederu". I da jesam i da nisam, slučajno nisam, kad čujete do hiljadu puta, on je iz "zmijskog gnezda"... To što su patološki lažovi, to je nevažno. Gledam ljude, jednom tom sastanku prisustvovao je Dragan i on je bio oduševljen. Ja sam ćutao. Svaki dan ovo slušam i gledam. Jeste otupeli od toga kad vam komšinica okrene glavu i neće da se javi? Jeste lu otupeli da ste ubica i da ste ubijali decu. Ne možete da otupite od toga. Ogroman deo Srbije ovo razume, ti ljudi ne moraju da me vole, to nije veliki broj, ono što želim i zbog čega sam ponosan, kad ljudi racionalno pristupe svemu - znaju šta žele da biraju u budućnosti - kaže Vučić.

O politici na fakultetima

- Pravosuđe i tužilaštvo su otuđeni jednim delom. Moje najvažnije obe ćanje u ovoj kampanji je - to garantujem ljudima. Nisam to hteo da radim pre kampanje, završićemo sa politikom na fakultetima i u školama. To vam životom garantujem. Garantujem vam da će biti drugačije pravosuđe i tužilaštvo. Ne da bude partijsko, u životu broj im nisam okrenuo, sem kad sam morao zbog Saveta za nacionalnu bezbednost. Iste priče o forumu beogradske gimnazije bile su i 1999. To je kad stranci krenu da reuše neku državi. Čudom se čudim. Makron mi je rekao: "Neverovatni je šta si proživeo". Uhapsiše 6.700 ljudi. Od toga maloletnih koliko hoćete. Da je to Srbija uradila visio bih, a to se dešava i u Briselu i u Berlinu. Oni su tehniku naučili, ali nisu raunali da postoji neko ko ima dušu i srce da im se surptostavi. Kad smo doneli odluku o Pionirskom parku, svi su vikali jao. Da toga nije bilo srpžili bi nas sve. Kao što su spržili Nepal, sad Nepal za trećinu ima manje plate i sve ostalo. Tada sam vam rekao ovde u studiju, za godinu dana videćte kako su Nepal upropastili i sad imate podatke kako su ga upropastili. Ono što smo uvek zaboravljali je strani uticaj. Uvek je lakše hvataj za gušu sbog subašu. Montgomeri je o tome pisao. Vama Svilanović otvoreno kaže "Svi koji smo išli po pare u Budimpeštu, morali smo da potpišemo otcepljenje Crne Gore, što znači otcepljenje Kosova - kaže Vučić.

Šta je bilo pre 2012?

- Koštunica se nije pitao previše, ali je odigrao ulogu. Pita ga Sonja Đurić ša ćete sa Haškim tribunalom. "Što mene pitajte, pitajte Miloševića, on je uspostavio saradnju sa Haškim tribunalom. On je izručio Ardemovića" - on je bio Hrvat iz Tuzle. Zapad je isplanirao da sprovede krvoproliće nakon drugog kruga na izborima, da se podele, sve su uspeli, imali smo kriminalizivanu, nepoštenu, neodgovornu vlast koja je radila loše po interese naroda. Čak je i Milošević uspevao nešto strukture da sačuva. Do 2012. godine najgori ekonomski rezultati u istoriji. Lažni studenti vam govore šta je od 2012. samo neće da vam kažu da je deset puta bilo lošije pre toga. Mora klatno da se vrati na tu stranu daljeg uništavanja Srbije. Zapamtite moje reči. Dočepaju li se vlasti, uništiće Srbiju gore nego što je bila uništena od 2000. do 2012. godine. Neko će da kaže bio je u pravu i predvideo je neke stvari. To su isti ljudi, o tome je danas govorio i Ponoš. On je skočuio u mojim očima, pokazao je da ima nešto ličnog integriteta. Ponosan sam što sam na čelu pokreta koji oni tako aktivno naapdaju sa polja - kaže Vučić.

- Oni su večeras napali ženu u Nišu. Malo je povukao za kosu? Malo povukao za kosu? Ako postoji nešto na šta sam alergičan jeste da neko bije žensko dete. Imam ćerku. Neko da je povukao za kosu, ne bi me smirio. Samo sam se zacrveneo skroz kad sam ovo video, kaže mi jedan od najhrabrijij momaka - "Mi da se zaletimo tamo, nemamo koga ni da bijemo tamo" - rekao je Vučić.