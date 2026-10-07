"On je za mene najbolji ikada!" DŽud Belingem ima svog GOAT-a

Džud Belingem nema dilemu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

Engleski napadač je sinoć dva puta bio strelac i sa 91 pogotkom je ubedljivo najbolji golgeter u istoriji Albona.

Ujedno, Kejn je sinoć odigrao 125. utakmicu u dresu nacionalnog tima po čemu se na večnoj listi, na prvom mestu, izjednačio sa Piterom Šiltonom.

A Džud Belingem je oduševljen saigračem i smatra da je Kejn najbolji engleski fudaler svih vremena.

- Ništa više ne može da me iznenadi od njega. On je uzor, neverovatan momak i ponosan sam što delim teren sa njim. Sve što je do sada dobio, apsolutno je zaslužio. Za mene, Hari je najbolji igrač, koji je ikada igrao za Englesku. Divno ljudsko biće od koga možete da učite svaki dan - istakao je Belingem.

Engleska nakon 4 kola Lige nacija ima 9 bodova, tri manje od prvoplasirane Španije, tri šest više od trećeplasirane Hrvatske.