VUČIĆ O VELIKOM SKUPU U PANČEVU: Ne verujem da je bilo 15.000 ljudi, kod nas vole da dodaju tri na karte
NOSILAC liste „Ujedinjena Srbija“ rekao je da je atmosfera bila divna, ali nije želeo da prihvati procene o broju okupljenih bez rezerve
Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras na skup u Pančevu i rekao da je atmosfera bila „divna“, ali je odbacio mogućnost da bez rezerve prihvati procenu prema kojoj je bilo 15.000 okupljenih.
Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ govorio je o skupu tokom gostovanja na Informer televiziji.
– Ne verujem da je u Pančevu bilo 15.000 ljudi, neki tako kažu... Bilo je divno, ali kod nas ljudi vole da dodaju tri na karte – rekao je Vučić.
Njegova izjava usledila je nakon što su tokom dana pojedini mediji procenili da se na skupu okupilo više od 15.000 ljudi.
Veliki skup u Pančevu
Vučić se ranije tokom dana obratio okupljenima u Pančevu, gde je govorio o predstojećim izborima, razvoju Južnog Banata, investicijama i infrastrukturnim projektima.
Tokom obraćanja zahvalio je građanima na dočeku i poručio da njegovu listu, prema njegovoj oceni, očekuje veoma teška izborna borba.
Govorio je i o projektima važnim za Pančevo, među kojima su nova saobraćajna veza ka Vršcu i Temišvaru, kao i nabavka magnetne rezonance za Pančevačku bolnicu.
Informer je ranije tokom dana objavio procenu svog reportera da se na skupu okupilo više od 15.000 ljudi, dok je Vučić nekoliko sati kasnije rekao da ne veruje da je broj bio toliko visok.
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