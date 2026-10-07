Politika

ŽIVIM ŽIVOT OBIČNOG ČOVEKA Vučić: Gde ja to imam račune u inostranstvu? Ja vozim škodu

В.Н.

07. 10. 2026. u 23:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" naglasio je da živi život običnog čoveka

ЖИВИМ ЖИВОТ ОБИЧНОГ ЧОВЕКА Вучић: Где ја то имам рачуне у иностранству? Ја возим шкоду

Foto: Printscreen

 - Gde ja to imam račune u inostranstvu? Sem tekućeg i žiro računa prijavljenih sve u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ja vozim škodu, nisam naučio da jedan automobil ide ispred i iza. Gde god idem imam problem sa tim. Namučio sam se vraćajući se iz Pančeva dovde. Zamolim da neko drugi vozi. Nisam više dečak. Pošto vidim, prete ovi, od koga ne smem da idem. Od toga što sam obezbedio da Srbija bude najbrže ratuća kultura u Evropi, što sam obnovio kulturu sećanja? Mogli ste da bijete nekoga ako ste naoružani, a taj neko nije. Oteo bi im pištolje iz rukem, njima desetorici da dđu. Ne bi bi bilo prvi put. Ne juri mi se na N1 i Novu S. Da idem na duel sa nekim ko ima jedan posto? - ističe Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"