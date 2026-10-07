ŽIVIM ŽIVOT OBIČNOG ČOVEKA Vučić: Gde ja to imam račune u inostranstvu? Ja vozim škodu
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" naglasio je da živi život običnog čoveka
- Gde ja to imam račune u inostranstvu? Sem tekućeg i žiro računa prijavljenih sve u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ja vozim škodu, nisam naučio da jedan automobil ide ispred i iza. Gde god idem imam problem sa tim. Namučio sam se vraćajući se iz Pančeva dovde. Zamolim da neko drugi vozi. Nisam više dečak. Pošto vidim, prete ovi, od koga ne smem da idem. Od toga što sam obezbedio da Srbija bude najbrže ratuća kultura u Evropi, što sam obnovio kulturu sećanja? Mogli ste da bijete nekoga ako ste naoružani, a taj neko nije. Oteo bi im pištolje iz rukem, njima desetorici da dđu. Ne bi bi bilo prvi put. Ne juri mi se na N1 i Novu S. Da idem na duel sa nekim ko ima jedan posto? - ističe Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ: Jedino glas za našu listu je siguran glas protiv blokadera
07. 10. 2026. u 23:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)